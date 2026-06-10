Ηράκλειο: Νέα διοίκηση στον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας "Νίκος Καζαντζάκης"

Με απόλυτη επιτυχία και μαζική συμμετοχή ολοκληρώθηκαν οι εκλογικές διαδικασίες του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης».

Οι κάλπες στήθηκαν με σκοπό την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και των αντιπροσώπων του Συλλόγου στη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (Δ.Ο.Ε.).

Τα εκλεγμένα μέλη συνεδρίασαν και ομόφωνα συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ντρουμπογιάννης Χρήστος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Χουρδάκης Νικόλαος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Σηφάκης Νικόλαος

ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Παπουτσάκη Άννα

ΤΑΜΙΑΣ : Μεντζάκη Δέσποινα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ-ΥΠΕΥΘ ΚΙΝΗΤ/ΣΕΩΝ: Τζιαναμπέτη Αναστασία

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ- ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ: Κοπιδάκη Κατερίνα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ :

Πρόεδρος: Αρβανιτάκης Μιχάλη

Γραμματέας: Αποστολάκης Σπυρίδων

Μέλος: Διαμαντούλη Ευθαλία

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Δ.Ο.Ε.

Ντρουμπογιάννης Χρήστος

Χουρδάκης Νικόλαος

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου με καινούρια πνοή, υπόσχεται την άοκνη συνέχιση των προσπαθειών του για τη διαρκή, σφαιρική αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού. Στην προσπάθεια αυτή σας χρειαζόμαστε όλους δίπλα μας χωρίς διαχωριστικές γραμμές, αποκλεισμούς και αίσθημα ευθύνης απέναντι στους συναδέλφους και τα προβλήματά τους.

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