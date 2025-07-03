Ηράκλειο: Η Συμφωνική Ορχήστρα του δήμου Αθηναίων στην Γκουβερνιώτισσα

Μία σημαντική μουσική εκδήλωση που είναι αφιερωμένη στον διεθνώς αναγνωρισμένο συνθέτη και μαέστρο Θόδωρο Αντωνίου θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει το μουσικόφιλο κοινό το Σάββατο 12 Ιουλίου στις 21:00 στον ιστορικό χώρο της Μονής Παναγία Γκουβερνιώτισσα στις Ποταμιές του δήμου Χερσονήσου.

Η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων θα παρουσιάσει έργα του Θόδωρου Αντωνίου, αλλά και σύγχρονα έργα μαθητών του, που σημάδεψαν τη δική τους διαδρομή μέσα από τη δική του καθοδήγηση.

Ορισμένα από τα έργα θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στο ευρύ κοινό, ειδικά γραμμένα για τη συγκεκριμένη βραδιά, προσδίδοντας μοναδικότητα στο αφιέρωμα. Ξεχωριστό ενδιαφέρον έχει το έργο που γράφτηκε με βάση τις γεωγραφικές συντεταγμένες (γεωγραφικό πλάτος και μήκος) που προσδιορίσουν τη θέση της Γκουβερνιώτισσας πάνω στη Γη.

Έξι σημαντικοί συνθέτες, πνευματικά παιδιά του αείμνηστου θόδωρου Αντωνίου, συμμετέχουν με δικά τους έργα στην ξεχωριστή εκδήλωση του φετινού καλοκαιριού. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα των: Μιχάλη Οικονόμου, Μάνου Παναγιωτάκη, Δημήτρη Συκιά, Ανδρέα Τσελίκα, Σάββα Τσιλιγκιρίδη και Παναγιώτη Φουρναράκη.

Τη μουσική διεύθυνση της εκδήλωσης έχει ο μαέστρος Ανδρέας Τσελίκας. Την εκδήλωση συνδιοργανώνουν ο Δήμος Χερσονήσου, η Περιφέρεια Κρήτης και ο Οργανισμός Πολιτισμού και Ανάπτυξης Ποταμιών "Η Γκουβερνιώτισσα" με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων και τη συμμετοχή της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Αθηναίων.

Το μουσικό αφιέρωμα εντάσσεται στο πλαίσιο του 2ου Φεστιβάλ Τεχνών και Πολιτισμού Δήμου Χερσονήσου - Καλοκαίρι 2025, αναδεικνύοντας την αξία της σύγχρονης ελληνικής μουσικής δημιουργίας και τη συνέχειά της μέσα από το έργο νέων συνθετών που εκπροσωπούν επάξια τη σχολή του Θ. Αντωνίου. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης αναφερόμενος στην σημαντική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην Γκουβερνιώτισσα τόνισε: «Η μεγάλη συναυλία του καλοκαιριού - αφιέρωμα στη μνήμη του Θόδωρου Αντωνίου, αποτελεί την κορυφαία στιγμή του 2ου Φεστιβάλ Τεχνών και Πολιτισμού Δήμου Χερσονήσου. Στο μυσταγωγικό φυσικό και θρησκευτικό περιβάλλον της Παναγίας Γκουβερνιώτισσας, υποδεχόμαστε σπουδαίους καλλιτέχνες που θα μας ταξιδέψουν μέσα από έργα κλασικής και σύγχρονης μουσικής. Η παράδοση του συντοπίτη μας, Θόδωρου Αντωνίου, μεταμορφώνεται με απεριόριστο σεβασμό από καταξιωμένους συνθέτες - μαθητές του σε γόνιμη και δημιουργική μορφή, αναπτύσσοντας παράλληλα μια πρωτότυπη δυναμική ως επιστέγασμα της δημιουργικής επιρροής της ξεχωριστής φυσιογνωμίας του Δασκάλου. Η παρουσία της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Αθηναίων στον τόπο μας αποτελεί τιμή, αλλά και έμπρακτη απόδειξη της προσπάθειάς μας να φέρουμε την πολιτισμική δημιουργία πιο κοντά στους δημότες και τους επισκέπτες μας.

Το Φεστιβάλ Τεχνών και Πολιτισμού είναι ένας θεσμός που δημιουργήθηκε με σκοπό να αναδείξει την τοπική πολιτιστική ταυτότητα, να εμπνεύσει και να προσφέρει ποιοτικές εμπειρίες ψυχαγωγίας. Είμαστε περήφανοι που ο Δήμος Χερσονήσου φιλοξενεί τέτοιες εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου, ανοιχτές και προσβάσιμες για όλους. Ευχαριστούμε όσους συμπράττουν μαζί μας σε αυτό το πολιτιστικό γεγονός και σας περιμένουμε για να απολαύσουμε αυτή τη μοναδική μουσική βραδιά. Πρόθεσή μας είναι να συνεχίσουμε να στηρίζουμε με θέρμη την τέχνη και τον πολιτισμό στον τόπο μας.»

