Ηράκλειο: Συγκεντρώνουν τρόφιμα για τους πυρόπληκτους της Ιεράπετρας

Στην συγκέντρωση τροφίμων μακράς διάρκειας με στόχο τη στήριξη κατοίκων και επισκεπτών στην περιοχή της Ιεράπετρας η οποία δοκιμάζεται τις τελευταίες ώρες από εκτεταμένη πυρκαγιά προχωρά η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου έπειτα από επικοινωνία με την Δημοτική Αρχή Ιεράπετρας.

Οι πολίτες που επιθυμούν να προσφέρουν τρόφιμα μακράς διάρκειας μπορούν να τα προσκομίσουν στο Πάρκο Γεωργιάδη το Σάββατο 5 Ιουλίου από τις 18:30 έως τις 22:00, κατά τις ώρες δηλαδή της διεξαγωγής του 3ου Πολυπολιτισμικού Φεστιβάλ «Γεύσεις και Μελωδίες του Κόσμου» που διοργανώνει για άλλη μια χρονιά ο Δήμος Ηρακλείου.

Υπενθυμίζεται ότι στόχος του Πολυτισμικού Φεστιβάλ, η είσοδος στο οποίο είναι ελεύθερη για το κοινό, είναι να τιμήσει τη συνεισφορά και τις αυθεντικές ιστορίες των μεταναστών και προσφύγων με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων στις 20 Ιουνίου. Στο Φεστιβάλ περιλαμβάνονται παράλληλες δράσεις ψυχαγωγικού και εικαστικού χαρακτήρα για ενήλικες και παιδιά όλων των ηλικιών, δίνοντάς τους την ευκαιρία να συμμετέχουν σε διαδραστικά εργαστήρια και να απολαύσουν μουσικοχορευτικά δρώμενα και γεύσεις από διάφορες κουζίνες συλλόγων και κοινοτήτων της Κρήτης.

Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί από την Φιλαρμονική του Δήμου Ηρακλείου και τον Γιάννη Κασσωτάκη στο τραγούδι. Την εκδήλωση θα παρουσιάσει ο δημοσιογράφος Μιχάλης Δρακάκης του Ρ/Σ FAMILY 89,3. Επίσης, υπάρχει πρόβλεψη για εθελοντική παροχή υγειονομικής κάλυψης από την Ομάδα Διαχείρισης Ανθρωπιστικών Κρίσεων ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ.

Το Φεστιβάλ διοργανώνεται από τον Δήμο Ηρακλείου δια της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Μέριμνας με την υποστήριξη του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Καινοτόμων Δράσεων, Δημόσιας Υγείας & Ισότητας των δύο Φύλων και σε συνεργασία με την Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ στο πλαίσιο του προγράμματος HELIOS+ το οποίο υλοποιείται από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης με συνδικαιούχο την Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή Πλοηγός και χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «Κρήτη» καθώς και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα (UNHCR).

Ενεργή συμμετοχή έχουν τοπικοί φορείς, Σύλλογοι μεταναστευτικών & προσφυγικών κοινοτήτων - Μέλη του ΣΕΜΠ, Πολιτιστικοί, Περιβαλλοντικοί Σύλλογοι και Εθελοντικές Οργανώσεις.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης με την υποστήριξη της Δημοτικής Αναπτυξιακής Εταιρείας "ΔΕΠΑΝΑΛ" και την ευγενική χορηγία της Εταιρείας ΡΟΥΒΑΣ Α.Ε.

Πρόγραμμα 3oυ Πολυπολιτισμικού Φεστιβάλ «Γεύσεις & Μελωδίες του Κόσμου»

Έναρξη: 18:30

Χαιρετισμοί: 18:30 - 18:45

18:45 – 20:30: Μαγειρικό μέρος - Γευστική Περιπλάνηση/Γευσιγνωσία με τις Κουζίνες των Φίλων μας:

• H Ένωση Αλβανών Ηρακλείου

H Βουλγαρική Ένωση Κρήτης

O Πολιτιστικός Σύλλογος Καμινίων

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Ιωάννη

H Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή Πλοηγός διοργανώνει τη δράση «Μοιραζόμαστε πολιτισμούς μέσω του φαγητού: Το HELIOS+ συμμετέχει στο 3ο Πολυπολιτισμικό Φεστιβάλ»

O Παγκρήτιος Ουκρανικός Σύλλογος «ΛΕΛΕΚΙ» συμμετέχει με workshop μαγειρικής επίδειξης παραδοσιακού φαγητού.

18:30 - 22:00: Παράλληλες δράσεις:

Μουσικοχορευτικά δρώμενα:

Χορωδία και Χορευτική Ομάδα από την Ένωση Αλβανών Ηρακλείου

Μουσικές μελωδίες από τον Παγκρήτιο Ουκρανικό Σύλλογο «ΛΕΛΕΚΙ»

Ο Γιάννης Κασσωτάκης τραγουδά μελωδίες του τόπου μας με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής Δήμου Ηρακλείου.

Καλλιτεχνικές και Εικαστικές δραστηριότητες:

Το ΚΕ.Σ.Α.Ν. – Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων σε συνεργασία με τον ΕΟΠΑΕ, παρουσιάζει τα «Παιχνίδια του Κόσμου»

Δημιουργικό εργαστήρι από το Χαμόγελο του Παιδιού

Καλλιτεχνικές δημιουργίες από τα ΚΔΑΠ Δήμου Ηρακλείου.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Παρενοχλούσε το 13χρονο κορίτσι και συνελήφθη

Ιεράπετρα - πυρκαγιά: 5.000 τουρίστες έχουν απομακρυνθεί από ξενοδοχεία