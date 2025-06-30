Ηράκλειο: Γυναίκα παρασύρθηκε στη θάλασσα - Άμεσα επενέβη το Λιμενικό

Συναγερμός σήμανε σήμερα το μεσημέρι (30/06) στα στελέχη του Λιμενικού Τμήματος Χερσονήσου όταν 73χρονη κολυμβήτρια αδυνατούσε να βγει από το νερό, με το ρεύμα να την παρασύρει.

Άμεσα δύο στελέχη του Λιμενικού Σώματος επιχείρησαν από ξηράς, καθώς λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και του βραχώδους της γύρω περιοχής, -εντός του λιμένα- ήταν πάρα πολύ δύσκολη η προσέγγιση από τη θάλασσα.

Έπειτα ένα στέλεχος έπεσε στη θάλασσα και με τη βοήθεια κυκλικού σωσιβίου, κατάφερε και προσέγγισε την κολυμβήτρια και την έβγαλε στην ακτή.

Η γυναίκα είναι καλά στην υγεία της, αν και είχε καταπιεί λίγο νερό, ωστόσο δεν χρειάστηκε η διακομιδή της στο νοσοκομείο.

