Φωτιές στη Σμύρνη: 50.000 άνθρωποι άφησαν τα σπίτια τους

Περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους λόγω των δασικών πυρκαγιών που πλήττουν κυρίως τις επαρχίες Σμύρνης, Μανίσας και Χατάι, ανακοίνωσε σήμερα η τουρκική Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών (AFAD).

Για δεύτερη ημέρα μαίνεται η μεγάλη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε στη Σμύρνη με το έργο των πυροσβεστών να δυσχεραίνεται από τους ισχυρούς ανέμους, όπως δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Γεωργίας και Δασών και μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

«Περισσότεροι από 50.000 πολίτες από 41 τοποθεσίες έχουν μετεγκατασταθεί προσωρινά σε ασφαλείς περιοχές», τόνισε η AFAD με ανάρτηση στο X.

ÜLKEMİZ GENELİNDE SON 3 GÜNDE MEYDANA GELEN ORMAN YANGINLARINA İLİŞKİN SON DURUM Ülkemiz genelinde son 3 günde (Cuma, Cumartesi ve Pazar) toplam 263 yangın meydana gelmiştir. Bu yangınların 259’u etkili müdahale neticesinde kontrol altına alınmış, halihazırda devam eden 4 orman… pic.twitter.com/7eGMZUvKD2 — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) June 30, 2025

Ο υπουργός Ιμπραχήμ Γιουμακλί δήλωσε ότι στις περιοχές Κουγιουτσάκ και Ντογάνμπεη της Σμύρνης σημειώθηκαν αναζωπυρώσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας εξαιτίας ανέμων που φτάνουν 120 χλμ/ώρα. Ελικόπτερα, πυροσβεστικά αεροσκάφη και άλλα οχήματα, καθώς και περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις προσπάθειες κατάσβεσης, ανέφερε ο υπουργός μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Σμύρνη. Οπτικό υλικό που μετέδωσαν τα μέσα ενημέρωσης δείχνει τρακτέρ με βυτιοφόρα και ελικόπτερα που μετέφεραν νερό, ενώ καπνός υψωνόταν πάνω από λόφους με καμένα δέντρα. İzmir'de ekipler, alevlerin arasında mahsur kalan tekerlekli sandalyedeki vatandaşı kurtardı. pic.twitter.com/QrXbBjRmTF — İzmir Hava Durumu (@izmirhavadurmu) June 30, 2025 Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιλμάζ Τούντς επιβεβαίωσε την απομάκρυνση 1.081 κρατουμένων από τις φυλακές του Μπιλετζίκ Γκιολπαζαρί , ενώ ντόπιος μελισσοκόμος συνελήφθη σε σχέση με την πυρκαγιά. Ο υπουργός Γεωργίας και Δασών Ιμπραήμ Γιουμακλί, ο οποίος επιθεώρησε τις πληγείσες περιοχές στη Σμύρνη, δήλωσε ότι 77 πυρκαγιές ξέσπασαν σε όλη τη χώρα στις 29 Ιουνίου, εννέα από τις οποίες ήταν μεγάλες ενώ ο υπουργός Δικαιοσύνης ανακοίνωσε την κράτηση 17 υπόπτων που συνδέονται με πυρκαγιές. Οι παράκτιες περιοχές της Τουρκίας έχουν πληγεί τα τελευταία χρόνια από πυρκαγιές καθώς τα καλοκαίρια έχουν γίνει πιο θερμά και ξηρά, κάτι που οι επιστήμονες συνδέουν με την κλιματική αλλαγή.

Κορωνοϊός: Τι να κάνετε αν νοσήσετε για την προστασία των ευάλωτων του περιβάλλοντος σας

Κρήτη: Σοβαρά τραυματισμένος ο περιπατητής που έπεσε στο φαράγγι του Δικτάμμου