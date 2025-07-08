ΔΕΥ.13 Απρ 2026 16:29
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Ηράκλειο: Έλεγχοι από την Τροχαία για την προσβασιμότητα των ΑμεΑ - Οι παραβάσεις
έλεγχοι - αστυνομία - παραβάσεις
clock 15:22 | 08/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Στο πλαίσιο των δράσεων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και ιδιαίτερα για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με κινητικές δυσκολίες οργανώθηκε χθες (07.07.2025) το απόγευμα ειδική αστυνομική επιχείρηση από το Τμήμα Τροχαίας Ηρακλείου.

Ειδικότερα κατά τις ώρες 17.00 -23.00 χθες αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας πραγματοποίησαν ελέγχους σε θέσεις στάθμευσης που προορίζονται αποκλειστικά για οχήματα ΑμεΑ , κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες) διάβασης ατόμων με αναπηρία, σημεία οδεύσεως τυφλών, διαβάσεις πεζών και πεζοδρόμια .

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων αυτών εντοπίστηκαν 14 οχήματα σταθμευμένα σε απαγορευμένες θέσεις, τα οποία απομακρύνθηκαν με τη χρήση γερανοφόρου οχήματος, ενώ βεβαιώθηκαν τα αντίστοιχα διοικητικά πρόστιμα και αφαιρέθηκαν στοιχεία κυκλοφορίας.

Οι έλεγχοι στο πεδίο αυτό θα συνεχισθούν σε επίπεδο Κρήτης στοχεύοντας στη διασφάλιση της ανεμπόδιστης προσβασιμότητας και στην απόκτηση υπεύθυνης οδικής συμπεριφοράς .

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

ΑμεΑ Επιχείρηση προσβασιμότητα
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis