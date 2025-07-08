Ηράκλειο: Έλεγχοι από την Τροχαία για την προσβασιμότητα των ΑμεΑ - Οι παραβάσεις

Στο πλαίσιο των δράσεων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και ιδιαίτερα για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με κινητικές δυσκολίες οργανώθηκε χθες (07.07.2025) το απόγευμα ειδική αστυνομική επιχείρηση από το Τμήμα Τροχαίας Ηρακλείου.

Ειδικότερα κατά τις ώρες 17.00 -23.00 χθες αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας πραγματοποίησαν ελέγχους σε θέσεις στάθμευσης που προορίζονται αποκλειστικά για οχήματα ΑμεΑ , κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες) διάβασης ατόμων με αναπηρία, σημεία οδεύσεως τυφλών, διαβάσεις πεζών και πεζοδρόμια .

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων αυτών εντοπίστηκαν 14 οχήματα σταθμευμένα σε απαγορευμένες θέσεις, τα οποία απομακρύνθηκαν με τη χρήση γερανοφόρου οχήματος, ενώ βεβαιώθηκαν τα αντίστοιχα διοικητικά πρόστιμα και αφαιρέθηκαν στοιχεία κυκλοφορίας.

Οι έλεγχοι στο πεδίο αυτό θα συνεχισθούν σε επίπεδο Κρήτης στοχεύοντας στη διασφάλιση της ανεμπόδιστης προσβασιμότητας και στην απόκτηση υπεύθυνης οδικής συμπεριφοράς .

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κρήτη - Τουρισμός: Επιστρέφουν οι Ισραηλινοί - Μείωση πληροτήτων στα ξενοδοχεία λόγω airbnb

Κρήτη - μεταναστευτικό: Σε ασφυκτικό κλοιό το νησί - "Μάχη" στα νότια παράλια