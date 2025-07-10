Ιεράπετρα: «Στέκεται στα πόδια της» μετά την μεγάλη φωτιά - Σε εξέλιξη η καταγραφή των ζημιών

Η επόμενη μέρα στην πληγείσα Ιεράπετρα απασχολεί κατοίκους, τοπικούς φορείς και επιχειρηματίες του κλάδου του τουρισμού καθώς η καταστροφική πυρκαγιά της προηγούμενης εβδομάδας έκαψε δασικές εκτάσεις, προκάλεσε ζημιές σε καλλιέργειες και σε σπίτια, καθώς και στο σύστημα ύδρευσης, δημιουργώντας προβλήματα στην περιοχή.

Την ίδια στιγμή και μέσα από τη συχνότητα του Ράδιο Κρήτη ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, Μανώλης Φραγκούλης κάνει λόγο πως η Ιεράπετρα βρίσκεται σε φάση ανασύστασης και ανάταξης της περιοχής μετά τη μεγάλη φωτιά.

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος στην εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη, σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία καταγραφής των ζημιών, με τους κατοίκους ωστόσο να έχουν περιορισμένο χρόνο για να καταβάλλουν τις αιτήσεις ζημιάς.

Στην περιοχή και πιο συγκεκριμένα στην Ιεράπετρα και στο Μακρύ Γυαλό υπάρχουν δύο υπάλληλοι του ΕΛΓΑ οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για να συλλέξουν τις δηλώσεις καταστροφής ζωικού και φυτικού κεφαλαίου.

Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται και για τις αιτήσεις που αφορούν ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις. Ο κ. Φραγκούλης τόνισε πως οι αιτήσεις γίνονται στον Δήμο και οι αρμόδιοι σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας επεξεργάζονται τις δηλώσεις.

Από τους μέχρι τώρα ελέγχους έχουν καταγραφεί τέσσερα με πέντε σπίτια που χαρακτηρίστηκαν κόκκινα, ενώ τέσσερα με πέντε είναι τα κίτρινα.

Επιπλέον, μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να παραδοθεί και η μελέτη με τις καταστροφές που υπέστη η περιοχή ώστε να εγκριθεί και η ανάλογη χρηματοδότηση από το αρμόδιο υπουργείο.

Μεγαλύτερο πλήγμα το αρδευτικό σύστημα

Ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα που ο Δήμος Ιεράπετρας είχε να αντιμετωπίσει μετά την καταστροφική πυρκαγιά, ήταν το αρδευτικό δίκτυο της περιοχής που ευτυχώς αντικαταστάθηκε γρήγορα, ωστόσο η ευρύτερη περιοχή υπέστη μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή και το ζήτημα του νερού ήρθε σε πρώτο πλάνο.

Δεν υπάρχει κίνδυνος για τα καταλύματα

Ο δήμαρχος της Ιεράπετρας τόνισε πως παρά την γενική ανησυχία, οι ξενοδοχειακές μονάδες λειτουργούν κανονικά με τα καταλύματα και τους εργαζομένους να παρέχουν τις υπηρεσίες τους για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Παρά το γεγονός ότι αρκετοί τουρίστες μετά την κατάσβεση του πύρινου μετώπου επέστρεψαν στα ξενοδοχεία τους, αρκετοί είναι και εκείνοι που προχώρησαν σε ακυρώσεις των κρατήσεων τους με το ποσοστό αυτό να αγγίζει το 10-15%.

Στην Ιεράπετρα ο Νίκος Ανδρουλάκης

Παράλληλα, τις πληγείσες της Ιεράπετρας θα επισκεφθεί την Κυριακή 13 Ιουλίου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να διαπιστώσει από κοντά την έκταση των ζημιών και να συνομιλήσει με τις τοπικές κοινωνίες.

