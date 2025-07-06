ΚΥΡ.12 Απρ 2026 00:16
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Γνωριμία με τα βότανα και τις θεραπευτικές τους ιδιότητες στο Κ.Α.Π.Η Νεάπολης
clock 20:47 | 06/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας Δήμου Αγίου Νικολάου σε συνεργασία με το Λαογραφικό Μουσείο Νεάπολης προσκαλούν τα μέλη του Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων την Τετάρτη 09/07/2025 και ώρα 10:00 στο χώρο του ΚΑΠΗ Νεάπολης στην συνάντηση που διοργανώνουν με στόχο την γνωριμία με τα βότανα, τις θεραπευτικές τους ιδιότητες αλλά και τους τρόπους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να βελτιώσουν την υγεία μας.

 Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί από τον κ. Γιώργο Μαυροειδή, κεπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής - Αντιπρόεδρο του Λαογραφικού και Ιστορικού Μουσείου Νεάπολης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Βοτανα
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis