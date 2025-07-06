Γνωριμία με τα βότανα και τις θεραπευτικές τους ιδιότητες στο Κ.Α.Π.Η Νεάπολης

Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας Δήμου Αγίου Νικολάου σε συνεργασία με το Λαογραφικό Μουσείο Νεάπολης προσκαλούν τα μέλη του Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων την Τετάρτη 09/07/2025 και ώρα 10:00 στο χώρο του ΚΑΠΗ Νεάπολης στην συνάντηση που διοργανώνουν με στόχο την γνωριμία με τα βότανα, τις θεραπευτικές τους ιδιότητες αλλά και τους τρόπους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να βελτιώσουν την υγεία μας.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί από τον κ. Γιώργο Μαυροειδή, κεπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής - Αντιπρόεδρο του Λαογραφικού και Ιστορικού Μουσείου Νεάπολης.

