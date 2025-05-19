Δήμος Φαιστού: Eκδηλώσεις μνήμης πεσόντων και ολοκαυτώματος Καμαρών
clock 19:24 | 19/05/2025
newsroom ekriti.gr

Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φαιστού, ο Πρόεδρος και τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο &την Τοπική Ενορία, σας προσκαλούν την Κυριακή 25 Μαΐου 2025 στις εκδηλώσεις μνήμης πεσόντων και ολοκαυτώματος Καμαρών από τα στρατεύματα κατοχής το Μάη του 1944.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

7.00: Όρθρος - Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου και Αγίων Πάντων

09.45: Μνημόσυνο Πεσόντων

10:15: Επιμνημόσυνη Δέηση στο Μνημείο Πεσόντων

• Έπαρση σημαίας.

• Κατάθεση στεφάνων στο χώρο του Ηρώου των Πεσόντων.

• Τήρηση ενός λεπτού σιγής για τα θύματα και τους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης.

• Εθνικός ύμνος.

• Λήξη τελετής.

Παρακαλούμε όσους προτίθενται να καταθέσουν στέφανο να ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή 23-5-2025 ώρα 12:00 στο τηλ. 2892340 206 – 6932302043.

Ολοκαυτωμα Καμάρες Ηρακλείου Εκδηλώσεις Μνήμης
