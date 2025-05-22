Δήμος Βιάννου: Προσωρινά κλειστός ο δρόμος Τέρτσα - Μύρτος μετά την κατολίσθηση

Κανονικά θα λειτουργήσουν όλα τα σχολεία του Δήμου Βιάννου. Ο Δήμαρχος Βιάννου μετά τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε νωρίς το πρωί και έγινε αισθητός στην Κρήτη είχε επικοινωνία με τους προέδρους όλων των



Κοινοτήτων και όπως ενημερώθηκε δε έχει καταγραφεί κάποια ζημιά.

Αναφέρθηκε μόνο ένα γεγονός κατολίσθησης στα Τέρτσα στο οποίο γίνεται έλεγχος και πηγαίνει μηχάνημα για αποκατάσταση.

Για αυτό το λόγο ο δρόμος Τερτσα - Μύρτος θα παραμείνει κλειστός μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα της κατολίσθησης! «Προχωράμε άμεσα στον έλεγχο των σχολικών κτιρίων του Δήμου για εντοπισμό ενδεχόμενων προβλημάτων από την σεισμική δόνηση», αναφέρει ο κ. Μπαριτάκης.

Σημειώνεται ότι για την αναφορά προβλημάτων, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τους κατά τόπους Προέδρους των Κοινοτήτων ή με την Πολιτική Προστασία του Δήμου στο τηλέφωνο 2895340146

Στα σχολικά κτίρια του Δήμου διενεργούνται ήδη έλεγχοι για τυχόν ζημίες και εφόσον χρειαστεί θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση. Ο Δήμος Βιάννου παραμένει σε διαρκή εγρήγορση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Airbnb στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ - Ψάχνει αδήλωτα ακίνητα και κρυφά εισοδήματα

Ηράκλειο: Τί λέει ο πατέρας του ανήλικου που υπέστη εγκαύματα από την έκρηξη μπαταρίας