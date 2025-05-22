Airbnb στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ - Ψάχνει αδήλωτα ακίνητα και κρυφά εισοδήματα

Αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων τύπου Airbnb ψάχνει ο φοροελεγκτικός μηχανισμός μέσω διασταυρώσεων και αναδρομικών ελέγχων. Στο «μάτι» του φοροελεγκτικού μηχανισμού μπαίνουν φορολογούμενοι οι οποίοι εκμεταλλεύονται τα ακίνητά τους, με το σύστημα των βραχυχρόνιων μισθώσεων, μέσω των πλατφορμών και αποφεύγουν να εμφανίζουν στην εφορία τα πραγματικά εισοδήματα.

Στόχος των διασταυρώσεων

Οι διασταυρώσεις γίνονται με τη βοήθεια ειδικών αλγόριθμων και ο στόχος τους είναι:

1.Η αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων από βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων φυσικών προσώπων χωρίς επιχειρηματική δραστηριότητα. Πέρυσι, η ΑΑΔΕ είχε εντοπίσει 593 φορολογούμενους (ΑΦΜ) οι οποίοι είχαν κρύψει εισοδήματα συνολικού ύψους 8,9 εκατ. ευρώ και βρέθηκαν αντιμέτωποι με πρόστιμα και φόρους.

2. Ο εντοπισμός όσων διαθέτουν για βραχυχρόνια μίσθωση περισσότερα από τρία ακίνητα και δεν έχουν προχωρήσει σε έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας και κατά συνέπεια δεν καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές και ΦΠΑ.

3. Οι «ξεχασιάρηδες» ιδιοκτητών ακινήτων οι οποίοι δεν έχουν εκδώσει και δεν έχουν αναρτήσει στις πλατφόρμες τον προβλεπόμενο Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ) στη βάση του πρωτοκόλλου συνεργασίας της ΑΑΔΕ με πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης Airbnb, Booking, VRBO. Το 2024, μετά τη διασταύρωση των στοιχείων απενεργοποιήθηκαν 12.107 καταχωρήσεις ακινήτων από τις πλατφόρμες καθώς είτε δεν είχαν ΑΜΑ είτε ο ΑΜΑ που αναγραφόταν ηλεκτρονικά δεν ήταν έγκυρος. Σημειώνεται ότι για το 2024 υποβλήθηκαν 2.287.567 δηλώσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης με το σύνολο των δηλωμένων μισθωμάτων για το ίδιο έτος να ανέρχεται σε 868.081.477 ευρώ.

Οι διασταυρώσεις θα γίνουν με τα στοιχεία που έχουν δηλώσει οι ιδιοκτήτες στις φορολογικές δηλώσεις και με εκείνα που κοινοποίησαν στην ΑΑΔΕ οι εταιρείες βραχυχρόνιων μισθώσεων, όπως Airbnb, Booking.com, VRBO, ώστε να εντοπιστούν πιθανά έσοδα, τα οποία δεν δηλώθηκαν στην εφορία.

Έλεγχοι σε τραπεζικούς λογαριασμούς

Παράλληλα, θα ελεγχθούν και οι τραπεζικοί λογαριασμοί (καταθέσεων, επαγγελματικοί, ταμιευτηρίου, πιστωτικών καρτών, ηλεκτρονικά πορτοφόλια κ.λπ.), ώστε να εντοπιστούν τυχόν αδήλωτα εισοδήματα, τα οποία στη συνέχεια θα κληθούν να δικαιολογήσουν. Παράλληλα θα ελεγχθεί ο ΑΜΑ που πρέπει να αναγράφεται σε κάθε ανάρτηση στις ψηφιακές πλατφόρμες και σε κάθε μέσο προβολής του ακινήτου. Επιπλέον, για κάθε μίσθωση πρέπει να υποβάλλεται Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής, ενώ τα έσοδα φορολογούνται ανάλογα με τον αριθμό των ακινήτων που εκμισθώνονται.

Πρόστιμα – φωτιά

Από την 1η Ιανουαρίου 2024 τα πρόστιμα έγιναν πιο «τσουχτερά», καθώς για μη εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ανά έτος, ίσο με το 50% των ακαθάριστων εσόδων του φορολογικού έτους που διαπράττεται παράβαση, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 5.000 ευρώ.

Σε περίπτωση μη τήρησης εκ νέου των προϋποθέσεων εντός ενός έτους από την έκδοση της πράξης επιβολής του προστίμου, το πρόστιμο αυξάνεται στο διπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος. Για μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής το πρόστιμο είναι ίσο με το διπλάσιο του μισθώματος, όπως αυτό εμφανίζεται στην ψηφιακή πλατφόρμα, και σε περίπτωση εκπρόθεσμης Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους 100 ευρώ.

Πηγή: ΟΤ

