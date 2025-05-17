Διημερίδα «Παλαιόχωρα Καταλαγαρίου: Διάλογος Ιστορίας και Τοπικής Ανάπτυξης» - Η δήλωση Αυγενάκη

Σήμερα, Σάββατο 17 Μαΐου, ολοκληρώνεται η διημερίδα στο Καταλαγάρι με θέμα «Παλαιόχωρα Καταλαγαρίου: Διάλογος Ιστορίας και Τοπικής Ανάπτυξης», και ο πρ Υπουργός - Βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης έκανε την ακόλουθη ανάρτηση στο Χ:

«16-17 Μαΐου | “Παλαιόχωρα Καταλαγαρίου: Διάλογος Ιστορίας και Τοπικής Ανάπτυξης”

Με φόντο τα μνημεία και οδηγό την Ιστορία, το Καταλαγάρι φιλοξενεί μια ξεχωριστή διημερίδα γεμάτη ουσία και έμπνευση. Μια πολυεπίπεδη εμπειρία για τον επισκέπτη με εισηγήσεις, μαθητικές δράσεις, εκθέσεις, γευσιγνωσία, ξεναγήσεις και παρουσιάσεις στα ιστορικά μνημεία της Παλαιόχωρας και του Καταλαγαρίου, όπως και στα θρησκευτικά μνημεία της ευρύτερης περιοχής, και πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες και παρουσιάσεις από καταξιωμένους και αξιόλογους ομιλητές.







Μια εξαιρετική πρωτοβουλία που αναδεικνύει τις ρίζες του τόπου, δίνει βήμα στη νέα γενιά και ανοίγει δρόμους για την αειφόρο ανάπτυξη, με επίκεντρο την πολιτιστική κληρονομιά.







Θερμά συγχαρητήρια στην πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής κα Παπαστεφανάκη Άννα, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Καταλαγαρίου, στον Δήμο Αρχανών-Αστερουσίων και σε όλους όσοι συνέβαλαν στη διοργάνωση – γιατί κρατούν ζωντανή τη μνήμη, καλλιεργούν τη γνώση και μετατρέπουν την Ιστορία σε κινητήριο δύναμη για το αύριο».

— Lefteris Avgenakis (@l_avgenakis) May 17, 2025

