Διεθνές Ιατρικό Συνέδριο στα Χανιά 4 - 6 Απριλιου

Μεγάλο διεθνές ιατρικό συνέδριο λαμβάνει χώρα 4 εως 6 Απριλίου, 2024 στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου στα Χανιά. Πρόκειται για το συνέδριο του Ερευνητικού Δικτύου EuNet-INNOCHRON (European Network for the Innovative Diagnosis and Treatment of Chronic Neutropenias – Ευρωπαικό Δίκτυο για την Πρωτοποριακή Διάγνωση και Θεραπεία των Χρόνιων Ουδετεροπενιών) στο πλαίσιο του ερευνητικού Ευρωπαϊκού προγράμματος COST (Cooperation in Science and Technology) της Ευρωπαικής Ένωσης το οποίο επικεντρώνεται στην έρευνα στις ουδετεροπενίες.

Το Δίκτυο EuNet-INNOCHRON συντονίζεται την Καθηγήτρια Αιματολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και Διευθύντρια της Αιματολογικής Κλινικής ΠαΓΝΗ Ελένη Παπαδάκη και συμμετέχουν ερευνητές από 32 χώρες καθώς και η Ευρωπαϊκή Αιματολογική Εταιρεία.

Στο συνέδριο, θα συμμετάσχουν διά ζώσης 90 ερευνητές από 23 χώρες.

Ο στόχος του Συνεδρίου είναι να συζητηθούν και να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της έρευνας που έχει διενεργηθεί στο πλαίσιο του Δικτύου και αφορά κυρίως την αναγνώριση των ουδετεροπενικών καταστάσεων – σε παιδιά και ενηλίκες - και την πρόληψη της εξέλιξης τους σε οξεία λευχαιμία, τα νέα ερωτήματα που έχουν προκύψει, και οι προοπτικές συνέχισης της συνεργασίας των ερευνητών.

Σύμφωνα με την Καθηγήτρια Ελένη Παπαδάκη: «Το Δίκτυο EuNet-INNOCHRON έδωσε τη δυνατήτητα σε μεγάλο αριθμό νέων γιατρών και ερευνητών από όλο τον κόσμο να εκπαιδευτούν στο πεδίο των ουδετεροπενικών καταστάσεων που συχνά αποτελούν προλευχαιμικές καταστάσεις. Ιδιάιτερα σημαντικό αποτέλεσμα αποτελεί η δημοσίευση και σύνταξη μαζί με τη Ευρωπαική Αιματολογική Εταιρεία, Οδηγίων σε Ευρωπαικό επίπεδο, για την διαγνωση και θεραπεία των χρόνιων ουδετεροπενιών, προς ώφελος των ασθενών, αλλα και των οικογενειών τους. Είμαι χαρούμενη που διοργανώνουμε το τελικό συνέδριο στα Χανιά που φυσικά έχουν όλες τις προϋποθέσεις να το στηρίξουν».

Ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων κ. Νίκου Καλογερής δήλωσε: «Είναι γνωστό το επιστημονικό έργο που διενεργείται στην Αιματολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Κρήτης και ΠαΓΝΗ. Το έργο αυτό ξεφεύγει από τα σύνορα της Κρήτης, συμβάλλοντας σημαντικά στην υγειονομική ασφάλεια της κοινωνίας. Η Περιφέρεια Κρήτης με μεγάλη χαρά στηρίζει το Διεθνές Συνέδριο EuNet-INNOCHRON που οργανώνεται στην πόλη των Χανίων από την Καθηγήτρια Ελένη Παπαδάκη και αναμένει με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα και τις προοπτικές της Δράσης».

Το Συνέδριο που διενεργείται στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, στηρίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό COST, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, την Περιφέρεια Κρήτης μέσω της Αντιπεριφέρειας Χανίων και το Δήμο Χανίων. Οι Διοργανωτές ευχαριστούν, επίσης, το Οικονομικό Επιμελητήριο Χανίων και το Σύλλογο Φίλων Αιματολογικής Κλινικής Αναγέννηση.

Ιστοσελίδα Συνεδρίου: https://eunet-innochron.eu/eunet-innochron-final-conference

(στην αρχική φωτογραφία η Καθηγήτρια Αιματολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και Διευθύντρια της Αιματολογικής Κλινικής ΠαΓΝΗ Ελένη Παπαδάκη)

