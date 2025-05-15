Εurovision - Klavdia: Διέρρευσε βίντεο από το τρικ στη σκηνή και την αλλαγή φορέματος

Η Κλαυδία σήμέρα θα διαγωνιστεί στον β' ημιτελικό της Eurovision με το τραγούδι "Αστερομάτα".

Το ρούχο της Klavdia θα είναι μαύρο, και τα μαλλιά της θα είναι πιασμένα πάνω.

Μάλιστα μέσα από βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media αποκαλύφθηκε το τρικ επί σκηνής, καθώς λίγο πριν το τέλος του τραγουδιού «Αστερομάτα» τα φώτα σβήσουν για δευτερόλεπτα και η Klavdia εμφανίζεται στη συνέχεια με λευκό φόρεμα.

