Μάχη της Κρήτης: Το πρόγραμμα εορτασμού της επετείου στο Ηράκλειο
Σαν σήμερα το 1941, άρχισε η μάχη της Κρήτης
clock 10:26 | 15/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Την Τετάρτη 21 Μαΐου 2025, θα τελεστούν στο Ηράκλειο, οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 84ης επετείου της Μάχης της Κρήτης.

Το πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης έχει ως εξής:

ΩΡΑ   10:45

Επίσημη Δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγ. Μηνά.

Προσέλευση επισήμων και Αρχών.

Στην επίσημη Δοξολογία θα χοροστατήσει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ευγένιος. Για τη Μάχη της Κρήτης θα μιλήσει ο κ. Φαρσάρης Μιχαήλ, φιλόλογος, Ms Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, εκπαιδευτικός 7ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου.

ΩΡΑ  11:30

Τελετή στο μνημείο της Μάχης της Κρήτης στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, περιοχή Ανάληψης Ηρακλείου/

1) Επιμνημόσυνη δέηση.

2) Κατάθεση Στεφάνων

5)Λήξη τελετής – Αποχώρηση επισήμων.

Παρακαλούμε, όσους από τους παραπάνω επιθυμούν να καταθέσουν στεφάνι, να ενημερώσουν για την κατάθεση μέχρι την Δευτέρα 19 Μαΐου 2025 στο τηλέφωνο 2813400374 (Ώρες επικοινωνίας: 08.30-14.30)

ΩΡΑ  19:30

Επίσημη Υποστολή των Σημαιών στο Μνημείο Μάχης της Κρήτης.

