Ηράκλειο: Αναβάλλεται η Ημερίδα για τους οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων

Το γραφείο Τύπου του Βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη ενημερώνει πως η προγραμματισμένη Ημερίδα με θέμα «Οικισμοί κάτω των 2.000 κατοίκων: Μεταξύ Θεσμικού Πλαισίου και Πραγματικότητας» αναβάλλεται μέχρι νεοτέρας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε το κοινό και τους εμπλεκόμενους φορείς ότι η προγραμματισμένη για σήμερα, Πέμπτη 15 Μαΐου 2025 ημερίδα με τίτλο «Οικισμοί κάτω των 2.000 κατοίκων: Μεταξύ Θεσμικού Πλαισίου και Πραγματικότητας» αναβάλλεται μέχρι νεοτέρας, λόγω σημαντικών εξελίξεων που προέκυψαν σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφορικά με το υπό διαμόρφωση θεσμικό πλαίσιο.

Οι εξελίξεις αυτές αναμένεται να αποτυπωθούν σήμερα στις 16:00, σε κλειστή σύσκεψη στη Βουλή από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρου Παπασταύρου, ο οποίος θα αναδείξει τα νέα δεδομένα και τις κατευθύνσεις της Πολιτείας επί του ζητήματος.

Η εκδήλωση θα επανπρογραμματιστεί άμεσα, με νέα ημερομηνία που θα ανακοινωθεί σύντομα, ώστε να συμπεριλάβει και να αξιοποιήσει τις νεότερες αυτές θεσμικές εξελίξεις, διασφαλίζοντας έτσι την ουσιαστικότερη ενημέρωση και τη γόνιμη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των επιστημονικών και παραγωγικών φορέων της Κρήτης.

Ευχαριστούμε θερμά για την ουσιαστική συμβολή, τη συνεργασία και τη στήριξη:

– Τον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Ανατολικής Κρήτης (Σ.Π.ΜΕ./ΤΑΚ), διοργανωτή της ημερίδας, και ιδιαίτερα την Πρόεδρο κα Ευαγγελία Μανιάδη

– Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος / Τμήμα Ανατολικής Κρήτης (ΤΕΕ/ΤΑΚ)

– Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ηρακλείου

– Την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης (Π.Ε.Δ.)

– Τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Ηρακλείου

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους ομιλητές που είχαν αποδεχθεί την πρόσκληση μας να συμβάλουν με τις τοποθετήσεις τους:

– Λευτέρης Αυγενάκης, πρ Υπουργός – Βουλευτής Ηρακλείου

– Κώστας Χρηστάκος, Πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων ΒΙ.ΠΕ Ηρακλείου

– Γιώργης Μαρινάκης, Πρόεδρος Π.Ε.Δ. Κρήτης – Δήμαρχος Ρεθύμνης

– Στέλλα Αρχοντάκη – Καλογεράκη, Αντιδήμαρχος Χωροταξικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας & Δημοτικής Περιουσίας

– Γεώργιος Ταβερναράκης, Πρόεδρος ΤΕΕ/ΤΑΚ

– Μαίρη Φραγκιουδάκη, Προϊσταμένη Τμήματος Αδειών & Αναπλ. Διευθύντρια Πολεοδομίας Δήμου Ηρακλείου

– Ηρακλής Πυργιανάκης, Αρχιτέκτονας Μηχανικός

– Λάμπρος Κίσσας, Μηχανικός Χωροταξίας – Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης

Σε κάθε περίπτωση, παραμένουμε σε σταθερή και ουσιαστική συνεργασία με τον τεχνικό κόσμο, τους επαγγελματίες του χώρου και τους πολίτες που ενδιαφέρονται άμεσα για τις εξελίξεις, με στόχο την έγκυρη ενημέρωση, τον γόνιμο διάλογο και τη διαμόρφωση κοινών λύσεων.

Η δέσμευσή μας για θεσμικό διάλογο, διαφάνεια και ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης παραμένει σταθερή. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

