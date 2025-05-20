Αρκαλοχώρι: Τί ερευνούν οι Αρχές για την καταστροφική πυρκαγιά

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του ανακριτικού τμήματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηρακλείου για την φωτιά που ξέσπασε χθες λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε επιχείρηση με γεωργικά εφόδια στο Αρκαλοχώρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι αρχές ερευνούν μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο του βραχυκυκλώματος για τη φωτιά που ξέσπασε στην επιχείρηση και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 6 οχήματα με 12 πυροσβέστες.

