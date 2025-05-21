Ανώγεια: Θα φιλοξενήσουν συνέδριο για την Τέχνη της Ξερολιθιάς

Συνέδριο με θέμα «Η Τέχνη της Ξερολιθιάς: Το ανθρώπινο σύνορο ανάμεσα στη φύση και τον πολιτισμό», που θα πραγματοποιηθεί στα Ανώγεια, από τις 13 έως τις 15 Ιουνίου 2025.

Με στόχο την ανάδειξη της τοπικής ανάπτυξης μέσα από τη σύνθεση του πολιτιστικού και φυσικού μας περιβάλλοντος, οι θεματικές ενότητες θέτουν ερωτήματα και καλές πρακτικές γύρω από ζητήματα όπως:

Ξερολιθικές Κατασκευές και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η Γεωλογία του Τόπου, η Αρχιτεκτονική και οι Ξερολιθικές Κατασκευές

Ο Άνθρωπος και η Πέτρα- μια σχέση ισορροπίας φύσης πολιτισμού.

Δεύτερη Ζωή: Η Επαναχρήση των Ξερολιθιών στο Σήμερα.

Από την Αρχαιότητα στο Ψηφιακό Αποτύπωμα.

Το συνέδριο υλοποιείται από το Δίκτυο Ιδαίων, στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης για την Ανάδειξη - Προστασία των Μητάτων του Ψηλορείτη και της Παραδοσιακής τεχνικής των Ξερολιθικών κατασκευών», ενταγμένου στο CLLD-LEADER του ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΕ ΟΤΑ και τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ανωγείων και την οργανωτική υποστήριξη του Πολιτιστικού Οργανισμού Androidus – Αργαστήρι.

Δηλώσεις συμμετοχής και αναλυτικό πρόγραμμα:

https://aori.my.canva.site/mitata

