«Αλικαρνάσσεια 2025»: Από  9-13 Ιουλίου 2025  στο γήπεδο Ηροδότου, με ελεύθερη είσοδο

Ο πολιτιστικός σύλλογος Νέας Αλικαρνασσού «ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ» διοργανώνει τις εκδηλώσεις «ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΕΙΑ 2025», με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης Κρήτης από 9-13 Ιουλίου 2025 στο γήπεδο Ηροδότου, με ελεύθερη είσοδο.

Ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι στο χρόνο, γεμάτο παράδοση και μνήμες Μικρασίας, από τα τμήματα χορωδίας, χορού, μουσικού σχήματος του συλλόγου, των συλλόγων Μακεδόνων Κρήτης, Ηπειρωτών Ν. Ηρακλείου, Αλατσατιανών Ν. Ηρακλείου, Θρακιωτών Χανίων και Μικρασιατών Ιεράπετρας.

Πρόγραμμα εκδηλώσεων

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/7 ώρα 9μμ «ΑΠ’ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑ»

Χοροί και τραγούδια από την Κρήτη, τα Δυτικά παράλια της Μικρασίας και την Καππαδοκία.

ΠΕΜΠΤΗ 10/7 ώρα 9μμ «ΟΣΟ ΚΙ ΑΝ ΖΩ… ΔΕ ΣΕ ΞΕΧΝΩ.

Το μουσικό σχήμα ΔΙΑΠΑΣΩΝ σε μια μουσική παράσταση με έργα

σπουδαίων συνθετών και στιχουργών και με αφετηρία το 1972 ( 50 χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή), διατηρούν ζωντανή

τη μνήμη για τις Χαμένες Πατρίδες.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/7 ώρα 9μμ « ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ»

Η θεατρική ομάδα ΑΜΑΛΘΕΙΑ του συλλόγου Μικρασιατών Ιεράπετρας

παρουσιάζει το έργο της Μαριάννας ΧαΪτα σε σκηνοθεσία Δημήτρη

Γιαννίδη. Μια συγκλονιστική θεατρική διαδρομή μνήμης και

συναισθήματος με φόντο την μικρασιατική ιστορία.

ΣΑΒΒΑΤΟ 12/7 ώρα 9μμ « ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ» ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΚΡΗΤΗΣ, ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΑΛΑΤΣΑΤΙΑΝΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΘΡΑΚΙΩΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ «ΟΡΦΕΑΣ»

ΚΥΡΙΑΚΗ 13/7 ώρα 8.30 μμ « ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ» «ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ, ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ»

Η Χορωδία και η Ορχήστρα του ΠΣΝΑ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ, παρουσιάζει μια μουσική συναυλία που υπόσχεται ένα πραγματικό ταξίδι στο χρόνο με

τραγούδια και μουσική της παράδοσης της Μ. Ασία.

