Πολυκατοικίες: ποιες εργασίες γίνονται χωρίς, και ποιες με συναίνεση συνιδιοκτητών

Στις πολυκατοικίες, ο βασικός κανόνας διαχωρισμού των εργασιών βασίζεται στο αν οι παρεμβάσεις γίνονται εντός της ιδιωτικής ιδιοκτησίας (διαμέρισμα) ή αν επηρεάζουν κοινόκτητους και κοινόχρηστους χώρους (όψεις, ταράτσα, είσοδος, κλιμακοστάσιο). Ο Κανονισμός της Πολυκατοικίας υπερισχύει πάντοτε, εκτός αν ο νόμος ορίζει ρητά το αντίθετο.

Εργασίες ΧΩΡΙΣ Συναίνεση Συνιδιοκτητών

Οι εργασίες αυτές αφορούν το εσωτερικό του διαμερίσματος και δεν θίγουν τη στατικότητα, την ασφάλεια ή την εξωτερική εμφάνιση του κτιρίου.

Συγκεκριμένα, αλλαγή πλακιδίων, ειδών υγιεινής, δαπέδων, βαψίματα και αντικατάσταση εσωτερικών πορτών. Επείγουσες εργασίες σε κοινόχρηστα σημεία όταν υπάρχει έγγραφη εντολή της Πολεοδομίας για άρση κινδύνου (π.χ. αποκόλληση σοβάδων στην πρόσοψη). Επισκευή φθαρμένου κιγκλιδώματος ή σοβά στο μπαλκόνι, με την προϋπόθεση ότι το νέο υλικό διατηρεί ακριβώς το ίδιο χρώμα, σχήμα και μορφή με το αρχικό. Η εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος φυσικού αερίου ή αντλίας θερμότητας (με βάση τις ειδικές διατάξεις του νόμου, υπό προϋποθέσεις ενημέρωσης).

Εργασίες ΜΕ Συναίνεση Συνιδιοκτητών

Κάθε εργασία που μεταβάλλει την αρχιτεκτονική εμφάνιση, επηρεάζει κοινόχρηστους χώρους ή απαιτεί Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας / Οικοδομική Άδεια, χρειάζεται τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης (με τα ποσοστά που ορίζει ο κανονισμός, συνήθως 50%+1 ή 67% ανάλογα με την εργασία).

Συγκεκριμένα:

Βάψιμο των εξωτερικών τοίχων ή των μπαλκονιών σε διαφορετικό χρώμα από το υφιστάμενο. Τοποθέτηση συστήματος θερμοπρόσοψης που καλύπτει εξωτερικούς τοίχους της οικοδομής. Διάνοιξη νέας πόρτας διαμερίσματος προς τον κοινόχρηστο διάδρομο, αλλαγές στην είσοδο ή το κλιμακοστάσιο. Μόνωση της ταράτσας, τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα (αν δεν προβλέπεται ήδη συγκεκριμένη θέση ανά διαμέρισμα) ή στεγάστρων. Εάν ο κανονισμός απαγορεύει ρητά την τοποθέτησή τους στις προσόψεις ή επιβάλλει συγκεκριμένο ομοιόμορφο τύπο/χρώμα.

Εργασίες που απαιτούν ΟΜΟΦΩΝΙΑ (100%)

Υπάρχουν σοβαρές παρεμβάσεις που θίγουν τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα όλων και απαιτούν παμψηφία (100%)Οποιαδήποτε αλλαγή στα ποσοστά κοινοχρήστων ή στη χρήση των χώρων. Τοποθέτηση σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας στην ταράτσα. Μετατροπή ενός κοινόχρηστου χώρου (π.χ. πιλοτής ή υπόγειου πάρκινγκ) σε άλλη χρήση.

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