Ακύρωση άφιξης Πολεμικού Πλοίου στον Άγιο Νικόλαο λόγω έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Ναυτικής Εβδομάδας που έχουν προγραμματιστεί για την πόλη του Αγίου Νικολάου, είχε ανακοινωθεί η παρουσία πολεμικού πλοίου του Πολεμικού Ναυτικού στις 2 και 3 Ιουλιου 2025 στον λιμένα της πόλης, με στόχο την ενίσχυση του εορταστικού χαρακτήρα της εβδομάδας και την προσέγγιση του κοινού στις δράσεις των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορηση από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, η προγραμματισμένη άφιξη του πολεμικού πλοίου ακυρώνεται λόγω έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών.

Οι λοιπές εκδηλώσεις της Ναυτικής Εβδομάδας συνεχίζονται κανονικά, με την υποστήριξη τοπικών φορέων και αρχών. Οι πολίτες και επισκέπτες καλούνται να παρακολουθήσουν τις υπόλοιπες δράσεις της Ναυτικής Εβδομάδας, όπως σας έχουν ήδη ανακοινωθεί.

