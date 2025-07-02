ΤΡΙ.07 Απρ 2026 17:29
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Ακύρωση άφιξης Πολεμικού Πλοίου στον Άγιο Νικόλαο λόγω έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών
Ναυτική Εβδομάδα
clock 12:52 | 02/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Ναυτικής Εβδομάδας που έχουν προγραμματιστεί για την πόλη του Αγίου Νικολάου, είχε ανακοινωθεί η παρουσία πολεμικού πλοίου του Πολεμικού Ναυτικού στις 2 και 3 Ιουλιου 2025 στον λιμένα της πόλης, με στόχο την ενίσχυση του εορταστικού χαρακτήρα της εβδομάδας και την προσέγγιση του κοινού στις δράσεις των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορηση από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, η προγραμματισμένη άφιξη του πολεμικού πλοίου ακυρώνεται λόγω έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών.

Οι λοιπές εκδηλώσεις της Ναυτικής Εβδομάδας συνεχίζονται κανονικά, με την υποστήριξη τοπικών φορέων και αρχών. Οι πολίτες και επισκέπτες καλούνται να παρακολουθήσουν τις υπόλοιπες δράσεις της Ναυτικής Εβδομάδας, όπως σας έχουν ήδη ανακοινωθεί.

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ναυτικό Εβδομαδα Εκδηλώσεις
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis