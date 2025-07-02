Ηράκλειο: Προσοχή στις αισθητικές επεμβάσεις - Καταγγελίες στον Ιατρικό Σύλλογο

Ηχηρό καμπανάκι από τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου για ιατρεία που εκτελούν ιατρικές πράξεις, χωρίς την απαραίτητη εξειδίκευση. Στο Ηράκλειο παρουσιάζεται αύξηση των περιστατικών εκτέλεσης ιατρικών επεμβάσεων από γιατρούς χωρίς ιατρική ειδικότητα ή με διαφορετική επαγγελματική κατεύθυνση που προβαίνουν σε πράξεις, υπερβαίνοντας το πεδίο της επαγγελματικής τους αρμοδιότητας.

Για το θέμα μίλησε στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη ο πρόεδρος του ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου Αλέξανδρος Πατριανάκος, για τους σοβαρούς κινδύνους διενέργειας ιατρικής πράξης από μη επαγγελματίες γιατρούς. Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως σε ιατρεία αισθητικών επεμβάσεων.

Συγκεκριμένα ο πρόεδρος του ΙΣΗ επισήμανε πως για διασφαλιστεί η ασφάλεια του ασθενή σε μια επέμβαση είναι απαραίτητη η εξειδίκευση του γιατρού ώστε να αποφευχθούν σοβαρές επιπλοκές.

Για την αντιμετώπιση των περιστατικών αυτών διενεργούνται έλεγχοι από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας σε διάφορα ιδιωτικά κέντρα, ώστε να διαπιστωθεί η συμβατότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και η αναγνωρισμένη ειδικότητα του ιατρού.

Παράλληλα και από πλευράς του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου γίνονται έλεγχοι για να διαπιστωθεί η σωστή λειτουργία ορισμένων ιατρικών κέντρων.

Πως μπορεί ο πολίτης/ασθενής να προστατευθεί ;

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου Αλέξανδρος Πατριανάκος, ο πολίτης που επιθυμεί να ελέγξει την εγκυρότητα του γιατρού και του ιατρικού κέντρου που θέλει να επισκεφθεί, μπορεί να ενημερωθεί από την ιστοσελίδα του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου ενώ μπορεί να επικοινωνήσει και τηλεφωνικά για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεται.

