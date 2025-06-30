Άγιος Νικόλαος: Ξεκίνησε ο εορτασμός της Ναυτικής Εβδομάδας 2025 - Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων (βίντεο)

Με την τελετή έναρξης ξεκίνησαν την Κυριακή 29 Ιουνίου οι εκδηλώσεις εορτασμού της Ναυτικής Εβδομάδας 2025, από τον Δήμο Αγίου Νικολάου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων:

Δευτέρα 30 Ιουνίου

«Κουνδούρειος» Δημοτική βιβλιοθήκη

10:30 Αφήγηση παραμυθιού «Γιατί είναι η θάλασσα αλμυρή» Χουρδάκης Αριστοφάνης Διαδραστική αφήγηση παραμυθιού σχετικού με τη θάλασσα για παιδιά

Δηλώσεις συμμετοχής στην Βιβλιοθήκη

Παραλία «Άμμος» Αγίου Νικολάου

16:30 Αγώνες Πετοσφαίρισης στην άμμο (Beach Volley)

Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου

Παραλία «Άμμος»

18:30 Αγώνες Πάλης στην άμμο (Beach Wrestling) Διοργάνωση Σύλλογος «ΑΛΜΥΡΟΣ» – Δήμος Αγίου Νικολάου

Πλατεία Ελούντας

20:00 Μουσικοχορευτική εκδήλωση Μουσικοχορευτική εκδήλωση με κρητικό πρόγραμμα από τους αδελφούς Κουνάλη σε δυνεργασία με το σύλλογο ιδιοκτητών Ε/Γ-Τ/Ρ Σκαφών Ελούντας- Πλάκας

Τρίτη 1 Ιουλίου

Ευρύτερη περιοχή Ελούντας

17:00 Δράση περιβαλλοντικού χαρακτήρα Συνδιοργάνωση από Ένωση Γονέων κ΄ Κηδεμόνων Δήμου Αγίου Νικολάου – Ένωση Ελλήνων Χημικών Περιφ, Τμήμ. Κρήτης

Δημοτικό κολυμβητήριο Αγίου Νικολάου

19:00 Αγώνας πόλο παλαίμαχων Διεξαγωγή σε συνεργασία με Ν.Ο.Α.Ν

Τετάρτη 2 Ιουλίου

Λιμένας Αγίου Νικολάου

17:00 – 21:00 Επίσκεψη σε πολεμικό πλοίο Π.Γ.Υ. ΑΤΛΑΣ 1 Πολεμικό Ναυτικό

Δημοτικό κολυμβητήριο Αγίου Νικολάου

19:00 Κολυμβητικοί αγώνες Διεξαγωγή σε συνεργασία με Ν.Ο.Α.Ν

Επιμελητήριο Λασιθίου

19:00 Ημερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού «Ναυτικά και Ναυτιλιακά επαγγέλματα» Σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού «Consultum»

Πέμπτη 3 Ιουλίου

Λιμάνι Ελούντας

17:00 Γνωριμία – ενημέρωση για αλιευτικά εργαλεία και μεθόδους αλίευσης Διοργάνωση Σύλλογος επαγγελματιών Αλιέων Ελούντας

Λιμένας Αγίου Νικολάου

17:00 – 21:00 Επίσκεψη σε πολεμικό πλοίο Π.Γ.Υ. ΑΤΛΑΣ 1 Πολεμικό Ναυτικό

18:30 Επίδειξη θαλασσίου σκι- ταχυπλόων σκαφών – jet ski – flyboard wakeboard Σύλλογος εκμισθωτών θαλασσίων μέσων αναψυχής

Αύλειος χώρος Δημοτικού Σχολείου Βραχασίου

20:30 Συναυλία Δημοτικής Χορωδίας Δήμου Αγίου Νικολάου αφιέρωμα στα τραγούδια του Νέου Κύματος Δημοτική Χορωδία σε συνεργασία με Μιχάλη Κλώντζα, Αλεξάκη Μαρία, Κώτης Μιχάλης και Σπυριδάκης Πέτρος

Παρασκευή 4 Ιουλίου

Θαλάσσια περιοχή παραλία Αμμουδίου – Παραλιακός

18:30 Αγώνες κολύμβησης ανοιχτής θαλάσσης ενηλίκων Διεξαγωγή από δήμο σε συνεργασία με Ν.Ο.Α.Ν

Επιμελητήριο Λασιθίου

19:30 Εσπερίδα για τη ρύπανση του θαλάσσιου Περιβάλλοντος και ενημέρωση για το πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία» Συνδιοργάνωση από Ένωση Γονέων κ΄ Κηδεμόνων Δήμου Αγίου Νικολάου – Ένωση Ελλήνων Χημικών Περιφ. Τμήμ. Κρήτης

Σάββατο 5 Ιουλίου

Παραλία Καλού Χωριού

09:00 Καθαρισμός παραλίας – Δράση προστασίας Κρίνων της Θάλασσας – Ιερού φυτού των Μινωιτών Συνδιοργάνωση από Ένωση Γονέων κ΄ Κηδεμόνων Δήμου Αγίου Νικολάου – Ένωση Ελλήνων Χημικών Περιφ. Τμήμ. Κρήτης

Κινηματοθέατρο Χριστίνα Άγιος Νικόλαος

21:00 Συναυλία Δημοτικής Χορωδίας Δήμου Αγίου Νικολάου αφιέρωμα στα τραγούδια του Νέου Κύματος Δημοτική Χορωδία σε συνεργασία με Μιχάλη Κλώντζα, Αλεξάκη Μαρία, Κώτης Μιχάλης και Σπυριδάκης Πέτρος

Κυριακή 6 Ιουλίου

Μαρίνα Αγίου Νικολάου – Καλό Χωριό ή Παραλία Αλμυρού

10:00-14:00 Επίδειξη sup

Downwind – τεχνικό Διοργάνωση από ΝΑΣΑΝ

Αλυκές Ελούντας

11:00-14:00 Sailing day σκάφη optimist – εκμάθηση ιστιοπλοΐας σε παιδιά Ιστιοπλοϊκός Όμιλος «ΑΙΟΛΟΣ»

17:00 Πειράματα με θαλασσινό νερό Συνδιοργάνωση από Ένωση Γονέων κ΄ Κηδεμόνων Δήμου Αγίου Νικολάου – Ένωση Ελλήνων Χημικών Περιφ. Τμήμ. Κρήτης

Λίμνη Αγίου Νικολάου

17:00-20:00 Sailing day σκάφη optimist – εκμάθηση ιστιοπλοΐας σε παιδιά Ιστιοπλοϊκός Όμιλος

21:00 Τελετή λήξης

Μουσικοχορευτική βραδιά Μουσικά σύνολα Ζαχαρία Επιτροπάκη (Κρητικά) και Σπυριδάκη Μιχάλη (Νησιώτικα) παρέα με τα Χορευτικά σύνολα της Σχολής χορού Γιαννίκου – Ταμιωλάκη (Κρητικά) και Λυκείου Ελληνίδων (Νησιώτικα)

Δείτε βίντεο από την τελετή έναρξης:

