Άγιος Νικόλαος: Ξεκίνησε ο εορτασμός της Ναυτικής Εβδομάδας 2025 - Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων (βίντεο)

Με την τελετή έναρξης ξεκίνησαν την Κυριακή 29 Ιουνίου οι εκδηλώσεις εορτασμού της Ναυτικής Εβδομάδας 2025, από τον Δήμο Αγίου Νικολάου.
Αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων:
Δευτέρα 30 Ιουνίου
«Κουνδούρειος» Δημοτική βιβλιοθήκη
10:30 Αφήγηση παραμυθιού «Γιατί είναι η θάλασσα αλμυρή» Χουρδάκης Αριστοφάνης Διαδραστική αφήγηση παραμυθιού σχετικού με τη θάλασσα για παιδιά
Δηλώσεις συμμετοχής στην Βιβλιοθήκη
Παραλία «Άμμος» Αγίου Νικολάου
16:30 Αγώνες Πετοσφαίρισης στην άμμο (Beach Volley)
Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου
Παραλία «Άμμος»
18:30 Αγώνες Πάλης στην άμμο (Beach Wrestling) Διοργάνωση Σύλλογος «ΑΛΜΥΡΟΣ» – Δήμος Αγίου Νικολάου
Πλατεία Ελούντας
20:00 Μουσικοχορευτική εκδήλωση Μουσικοχορευτική εκδήλωση με κρητικό πρόγραμμα από τους αδελφούς Κουνάλη σε δυνεργασία με το σύλλογο ιδιοκτητών Ε/Γ-Τ/Ρ Σκαφών Ελούντας- Πλάκας
Τρίτη 1 Ιουλίου
Ευρύτερη περιοχή Ελούντας
17:00 Δράση περιβαλλοντικού χαρακτήρα Συνδιοργάνωση από Ένωση Γονέων κ΄ Κηδεμόνων Δήμου Αγίου Νικολάου – Ένωση Ελλήνων Χημικών Περιφ, Τμήμ. Κρήτης
Δημοτικό κολυμβητήριο Αγίου Νικολάου
19:00 Αγώνας πόλο παλαίμαχων Διεξαγωγή σε συνεργασία με Ν.Ο.Α.Ν
Τετάρτη 2 Ιουλίου
Λιμένας Αγίου Νικολάου
17:00 – 21:00 Επίσκεψη σε πολεμικό πλοίο Π.Γ.Υ. ΑΤΛΑΣ 1 Πολεμικό Ναυτικό
Δημοτικό κολυμβητήριο Αγίου Νικολάου
19:00 Κολυμβητικοί αγώνες Διεξαγωγή σε συνεργασία με Ν.Ο.Α.Ν
Επιμελητήριο Λασιθίου
19:00 Ημερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού «Ναυτικά και Ναυτιλιακά επαγγέλματα» Σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού «Consultum»
Πέμπτη 3 Ιουλίου
Λιμάνι Ελούντας
17:00 Γνωριμία – ενημέρωση για αλιευτικά εργαλεία και μεθόδους αλίευσης Διοργάνωση Σύλλογος επαγγελματιών Αλιέων Ελούντας
Λιμένας Αγίου Νικολάου
17:00 – 21:00 Επίσκεψη σε πολεμικό πλοίο Π.Γ.Υ. ΑΤΛΑΣ 1 Πολεμικό Ναυτικό
18:30 Επίδειξη θαλασσίου σκι- ταχυπλόων σκαφών – jet ski – flyboard wakeboard Σύλλογος εκμισθωτών θαλασσίων μέσων αναψυχής
Αύλειος χώρος Δημοτικού Σχολείου Βραχασίου
20:30 Συναυλία Δημοτικής Χορωδίας Δήμου Αγίου Νικολάου αφιέρωμα στα τραγούδια του Νέου Κύματος Δημοτική Χορωδία σε συνεργασία με Μιχάλη Κλώντζα, Αλεξάκη Μαρία, Κώτης Μιχάλης και Σπυριδάκης Πέτρος
Παρασκευή 4 Ιουλίου
Θαλάσσια περιοχή παραλία Αμμουδίου – Παραλιακός
18:30 Αγώνες κολύμβησης ανοιχτής θαλάσσης ενηλίκων Διεξαγωγή από δήμο σε συνεργασία με Ν.Ο.Α.Ν
Επιμελητήριο Λασιθίου
19:30 Εσπερίδα για τη ρύπανση του θαλάσσιου Περιβάλλοντος και ενημέρωση για το πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία» Συνδιοργάνωση από Ένωση Γονέων κ΄ Κηδεμόνων Δήμου Αγίου Νικολάου – Ένωση Ελλήνων Χημικών Περιφ. Τμήμ. Κρήτης
Σάββατο 5 Ιουλίου
Παραλία Καλού Χωριού
09:00 Καθαρισμός παραλίας – Δράση προστασίας Κρίνων της Θάλασσας – Ιερού φυτού των Μινωιτών Συνδιοργάνωση από Ένωση Γονέων κ΄ Κηδεμόνων Δήμου Αγίου Νικολάου – Ένωση Ελλήνων Χημικών Περιφ. Τμήμ. Κρήτης
Κινηματοθέατρο Χριστίνα Άγιος Νικόλαος
21:00 Συναυλία Δημοτικής Χορωδίας Δήμου Αγίου Νικολάου αφιέρωμα στα τραγούδια του Νέου Κύματος Δημοτική Χορωδία σε συνεργασία με Μιχάλη Κλώντζα, Αλεξάκη Μαρία, Κώτης Μιχάλης και Σπυριδάκης Πέτρος
Κυριακή 6 Ιουλίου
Μαρίνα Αγίου Νικολάου – Καλό Χωριό ή Παραλία Αλμυρού
10:00-14:00 Επίδειξη sup
Downwind – τεχνικό Διοργάνωση από ΝΑΣΑΝ
Αλυκές Ελούντας
11:00-14:00 Sailing day σκάφη optimist – εκμάθηση ιστιοπλοΐας σε παιδιά Ιστιοπλοϊκός Όμιλος «ΑΙΟΛΟΣ»
17:00 Πειράματα με θαλασσινό νερό Συνδιοργάνωση από Ένωση Γονέων κ΄ Κηδεμόνων Δήμου Αγίου Νικολάου – Ένωση Ελλήνων Χημικών Περιφ. Τμήμ. Κρήτης
Λίμνη Αγίου Νικολάου
17:00-20:00 Sailing day σκάφη optimist – εκμάθηση ιστιοπλοΐας σε παιδιά Ιστιοπλοϊκός Όμιλος
21:00 Τελετή λήξης
Μουσικοχορευτική βραδιά Μουσικά σύνολα Ζαχαρία Επιτροπάκη (Κρητικά) και Σπυριδάκη Μιχάλη (Νησιώτικα) παρέα με τα Χορευτικά σύνολα της Σχολής χορού Γιαννίκου – Ταμιωλάκη (Κρητικά) και Λυκείου Ελληνίδων (Νησιώτικα)
