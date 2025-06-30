Άγιος Νικόλαος: Ξεκίνησε ο εορτασμός της Ναυτικής Εβδομάδας 2025 - Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων (βίντεο)
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
clock 21:14 | 30/06/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Με την τελετή έναρξης ξεκίνησαν την Κυριακή 29 Ιουνίου οι εκδηλώσεις εορτασμού της Ναυτικής Εβδομάδας 2025, από τον Δήμο Αγίου Νικολάου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων:

Δευτέρα 30 Ιουνίου

«Κουνδούρειος» Δημοτική βιβλιοθήκη 

10:30 Αφήγηση παραμυθιού «Γιατί είναι η θάλασσα αλμυρή» Χουρδάκης Αριστοφάνης Διαδραστική αφήγηση παραμυθιού σχετικού με τη θάλασσα για παιδιά

Δηλώσεις συμμετοχής στην Βιβλιοθήκη

Παραλία «Άμμος» Αγίου Νικολάου 

16:30 Αγώνες Πετοσφαίρισης στην άμμο (Beach Volley)

Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου

Παραλία «Άμμος» 

18:30 Αγώνες Πάλης στην άμμο (Beach Wrestling) Διοργάνωση Σύλλογος «ΑΛΜΥΡΟΣ» – Δήμος Αγίου Νικολάου

 Πλατεία Ελούντας 

20:00 Μουσικοχορευτική εκδήλωση Μουσικοχορευτική εκδήλωση με κρητικό πρόγραμμα από τους αδελφούς Κουνάλη σε δυνεργασία με το σύλλογο ιδιοκτητών Ε/Γ-Τ/Ρ Σκαφών Ελούντας- Πλάκας

Τρίτη 1 Ιουλίου

 Ευρύτερη περιοχή Ελούντας 

17:00 Δράση περιβαλλοντικού χαρακτήρα Συνδιοργάνωση από Ένωση Γονέων κ΄ Κηδεμόνων Δήμου Αγίου Νικολάου – Ένωση Ελλήνων Χημικών Περιφ, Τμήμ. Κρήτης

Δημοτικό κολυμβητήριο Αγίου Νικολάου 

19:00 Αγώνας πόλο παλαίμαχων Διεξαγωγή σε συνεργασία με Ν.Ο.Α.Ν

Τετάρτη 2 Ιουλίου

Λιμένας Αγίου Νικολάου 

17:00 – 21:00 Επίσκεψη σε πολεμικό πλοίο Π.Γ.Υ. ΑΤΛΑΣ 1 Πολεμικό Ναυτικό

 Δημοτικό κολυμβητήριο Αγίου Νικολάου 

19:00 Κολυμβητικοί αγώνες Διεξαγωγή σε συνεργασία με Ν.Ο.Α.Ν

Επιμελητήριο Λασιθίου 

19:00 Ημερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού «Ναυτικά και Ναυτιλιακά επαγγέλματα» Σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού «Consultum»

Πέμπτη 3 Ιουλίου

Λιμάνι Ελούντας 

17:00 Γνωριμία – ενημέρωση για αλιευτικά εργαλεία και μεθόδους αλίευσης Διοργάνωση Σύλλογος επαγγελματιών Αλιέων Ελούντας

Λιμένας Αγίου Νικολάου

17:00 – 21:00 Επίσκεψη σε πολεμικό πλοίο Π.Γ.Υ. ΑΤΛΑΣ 1 Πολεμικό Ναυτικό

18:30 Επίδειξη θαλασσίου σκι- ταχυπλόων σκαφών – jet ski – flyboard wakeboard Σύλλογος εκμισθωτών θαλασσίων μέσων αναψυχής

 Αύλειος χώρος Δημοτικού Σχολείου Βραχασίου 

20:30 Συναυλία Δημοτικής Χορωδίας Δήμου Αγίου Νικολάου αφιέρωμα στα τραγούδια του Νέου Κύματος Δημοτική Χορωδία σε συνεργασία με Μιχάλη Κλώντζα, Αλεξάκη Μαρία, Κώτης Μιχάλης και Σπυριδάκης Πέτρος

Παρασκευή 4 Ιουλίου

Θαλάσσια περιοχή παραλία Αμμουδίου – Παραλιακός

18:30 Αγώνες κολύμβησης ανοιχτής θαλάσσης ενηλίκων Διεξαγωγή από δήμο σε συνεργασία με Ν.Ο.Α.Ν

Επιμελητήριο Λασιθίου 

19:30 Εσπερίδα για τη ρύπανση του θαλάσσιου Περιβάλλοντος και ενημέρωση για το πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία» Συνδιοργάνωση από Ένωση Γονέων κ΄ Κηδεμόνων Δήμου Αγίου Νικολάου – Ένωση Ελλήνων Χημικών Περιφ. Τμήμ. Κρήτης

Σάββατο 5 Ιουλίου

Παραλία Καλού Χωριού 

09:00 Καθαρισμός παραλίας – Δράση προστασίας Κρίνων της Θάλασσας – Ιερού φυτού των Μινωιτών Συνδιοργάνωση από Ένωση Γονέων κ΄ Κηδεμόνων Δήμου Αγίου Νικολάου – Ένωση Ελλήνων Χημικών Περιφ. Τμήμ. Κρήτης

 Κινηματοθέατρο Χριστίνα Άγιος Νικόλαος 

21:00 Συναυλία Δημοτικής Χορωδίας Δήμου Αγίου Νικολάου αφιέρωμα στα τραγούδια του Νέου Κύματος Δημοτική Χορωδία σε συνεργασία με Μιχάλη Κλώντζα, Αλεξάκη Μαρία, Κώτης Μιχάλης και Σπυριδάκης Πέτρος

Κυριακή 6 Ιουλίου

Μαρίνα Αγίου Νικολάου – Καλό Χωριό ή Παραλία Αλμυρού 

10:00-14:00 Επίδειξη sup

Downwind – τεχνικό Διοργάνωση από ΝΑΣΑΝ

Αλυκές Ελούντας 

11:00-14:00 Sailing day σκάφη optimist – εκμάθηση ιστιοπλοΐας σε παιδιά Ιστιοπλοϊκός Όμιλος «ΑΙΟΛΟΣ»

17:00 Πειράματα με θαλασσινό νερό Συνδιοργάνωση από Ένωση Γονέων κ΄ Κηδεμόνων Δήμου Αγίου Νικολάου – Ένωση Ελλήνων Χημικών Περιφ. Τμήμ. Κρήτης

Λίμνη Αγίου Νικολάου 

17:00-20:00 Sailing day σκάφη optimist – εκμάθηση ιστιοπλοΐας σε παιδιά Ιστιοπλοϊκός Όμιλος

21:00 Τελετή λήξης

Μουσικοχορευτική βραδιά Μουσικά σύνολα Ζαχαρία Επιτροπάκη (Κρητικά) και Σπυριδάκη Μιχάλη (Νησιώτικα) παρέα με τα Χορευτικά σύνολα της Σχολής χορού Γιαννίκου – Ταμιωλάκη (Κρητικά) και Λυκείου Ελληνίδων (Νησιώτικα)

Δείτε βίντεο από την τελετή έναρξης:

