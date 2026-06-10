Αγώνας για να κλείσεις μια απεικονιστική εξέταση στα νοσοκομεία της Κρήτης

Σε χώρο καθημερινής έντασης για εκατοντάδες πολίτες έχουν μετατραπεί τα απεικονιστικά τμήματα των δημόσιων νοσοκομείων της Κρήτης.



Η κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης για εξειδικευμένες εξετάσεις, όπως οι μαγνητικές και οι αξονικές τομογραφίες , έχει δημιουργήσει μια ασφυκτική κατάσταση.

Οι ασθενείς λένε ότι το να βρουν και να κλείσουν ραντεβού έχει καταντήσει «άθλος», την ώρα που τα δημόσια εργαστήρια εκπέμπουν σήμα κινδύνου λόγω της υποστελέχωσης.



Τα τελευταία χρόνια, η ανάγκη για απεικονιστικό έλεγχο έχει εκτιναχθεί .



Η εξέλιξη της ιατρικής, τα νέα διαγνωστικά πρωτόκολλα αλλά και η αυξημένη ανάγκη παρακολούθησης χρόνιων ή ογκολογικών ασθενών έχουν πολλαπλασιάσει τα παραπεμπτικά.



Οι τηλεφωνικές γραμμές των ραντεβού «μπλοκάρουν» μέσα σε λίγα λεπτά από το άνοιγμά τους, ενώ οι λίστες αναμονής για μια μη επείγουσα μαγνητική τομογραφία αγγίζουν πλέον τους αρκετούς μήνες, αναγκάζοντας όσους έχουν την οικονομική δυνατότητα να στρέφονται στον ιδιωτικό τομέα όπου και εκεί, δυσκολεύονται να βρουν ραντεβού.



Το μεγαλύτερο βάρος πέφτει μοιραία στις πλάτες του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Ηρακλείου .



Καλείται να σηκώσει έναν τεράστιο όγκο δουλειάς, πραγματοποιώντας ετησίως χιλιάδες εξετάσεις.



Πέρα από τα προγραμματισμένα ραντεβού, το τμήμα καλείται να καλύψει,



τα δεκάδες καθημερινά επείγοντα περιστατικά των εφημεριών,



τους εσωτερικούς ασθενείς των κλινικών του νοσοκομείου,



την επανεξέταση ευπαθών ομάδων και καρκινοπαθών .



Η κατάσταση στα απεικονιστικά τμήματα της Κρήτης αποτελεί μια μικρογραφία των δομικών προβλημάτων του δημόσιου συστήματος υγείας. Οι εργαζόμενοι ζητούν άμεσες, μόνιμες προσλήψεις και κίνητρα, ενώ οι πολίτες απαιτούν το αυτονόητο. Γρήγορη, δωρεάν και αξιοπρεπή πρόσβαση στις διαγνωστικές εξετάσεις.

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