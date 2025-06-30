82 χρόνια από το 2ο Σαμποτάζ του Αεροδρομίου Καστελλίου
σαμποτάζ αεροδρόμιο καστελίου
clock 15:49 | 30/06/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Mε αφορμή τη συμπλήρωση 82 χρόνων από το 2ο Σαμποτάζ του Αεροδρομίου Καστελλίου, ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας και η 133 Σμηναρχία Μάχης, διοργανώνουν εκδήλωση την Κυριακή 6 Ιουλίου, στις 11:30 το πρωί.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της εκδήλωσης:

ΕΝΑΡΞΗ 11:30

• Επιμνημόσυνη δέηση

• Χαιρετισμοί

• Εισήγηση με τίτλο: «Τα πολεμικά αεροδρόμια Καστελλίου τα χρόνια της Κατοχής 1942 – 1944», από τον Γεώργιο Καλογεράκη, Δρ. Ιστορίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

• Εισήγηση με τίτλο: «Το Β’ Σαμποτάζ του Αεροδρομίου Καστελλίου. Μεσάνυχτα Κυριακής 4, ξημερώματα 5 Ιουλίου 1943», από τον Γεώργιο Πατεράκη, Δρ. Ιστορίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

• Τραγούδια από τη Σχολή Παραδοσιακής Μουσικής της Ενορίας Καστελλίου (Διδασκαλία: Νίκος Χναράκης)

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο χώρο θα υπάρχει έκθεση φωτογραφίας με τίτλο: «Πολεμικό Αεροδρόμιο Καστελλίου Πεδιάδος 1943  - Εργάτες καταναγκαστικής εργασίας»,   από το αρχείο του Γεωργίου Α. Καλογεράκη.

