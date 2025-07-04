Τσεχία: Μπλακ άουτ σε μεγάλο μέρος της χώρας

Για «πρωτόγνωρη κατάσταση» έκανε λόγο ο Τσέχος πρωθυπουργός Πετρ Φιάλα μετά το εκτεταμμένο μπλακάουτ που πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας, προκαλώντας μεγάλης έκτασης προβλήματα.

Ο υπουργός Εσωτερικών Βιτ Ράκουσαν δήλωσε στη δημόσια τσεχική τηλεόραση ότι το εθνικό συμβούλιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών αναμένει την εκτίμηση του μεγέθους του μπλακάουτ, σημειώνοντας ότι σχεδόν δέκα υποσταθμοί έχουν παρουσιάσει προβλήματα.

Ο υπουργός δήλωσε ότι προς το παρόν οι αρχές δεν έχουν πληροφορίες ότι η διακοπή ηλεκτροδότησης προκλήθηκε από τρομοκρατική ενέργεια ή κυβερνοεπίθεση, προάγοντας το σενάριο τεχνικής βλάβης.

Ο Φιάλα δήλωσε πως έχουν κινητοποιηθεί όλα τα μέσα για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

Διακόπηκαν τα δρομολόγια τρένων

Δρομολόγια τρένων σε ορισμένες γραμμές έχουν διακοπεί και επηρεάζονται πέντε από τις 14 επαρχίες της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Πράγας, δήλωσε ο Τσέχος υπουργός Μεταφορών Μάρτιν Κούπκα με ανάρτηση στο X.

«Μέρος του συστήματος μεταφοράς είναι χωρίς τάση. Το συμβάν επηρέασε επίσης ένα μεγαλύτερο μέρος υποσταθμών του συστήματος μεταφοράς», ανακοίνωσε ο φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου CEPS. Τοόνισε πως το μπλακάουτ προκλήθηκε από διακοπή λειτουργίας σε τμήματα του τσεχικού εθνικού δικτύου ηλεκτροδότησης.

Η διακοπή ηλεκτροδότησης στην Τσεχία δεν έγινε αισθητή στο πολωνικό σύστημα, δήλωσε στο Reuters ο εκπρόσωπος του πολωνικού φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου PSE.

