Τράμπ για Ιράν: Οι διαπραγματεύσεις προχωρούν, να μην βιαστούμε για συμφωνία, δεν επιτρέπονται λάθη

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν επί Ομπάμα «μία από τις χειρότερες συμφωνίες στην ιστορία των ΗΠΑ», υποστηρίζοντας ότι οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις της κυβέρνησής του ακολουθούν «αντίθετη προσέγγιση» και ότι ο αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία.







Συγκεκριμένα στην ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι η συμφωνία υπό τον Μπαράκ Ομπάμα και την τότε διοίκησή του, άνοιγε τον δρόμο για το Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα, χαρακτηρίζοντας τους υπεύθυνους ως «άπειρους». Αντίθετα, σύμφωνα με τον ίδιο, οι διαπραγματεύσεις της κυβέρνησής του προχωρούν με τάξη και εποικοδομητικό τρόπο.







«Έχω ενημερώσει τους εκπροσώπους μου να μην βιαστούν σε καμία συμφωνία, καθώς ο χρόνος είναι με το μέρος μας», σημείωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι ο αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιτευχθεί, επικυρωθεί και υπογραφεί μία σωστή συμφωνία. «Και οι δύο πλευρές πρέπει να πάρουν τον χρόνο τους και να κάνουν τα πράγματα σωστά. Δεν επιτρέπονται λάθη», τόνισε.







Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι σχέσεις των ΗΠΑ με το Ιράν γίνονται «πολύ πιο επαγγελματικές και παραγωγικές», αλλά ξεκαθάρισε ότι η Τεχεράνη δεν θα επιτρέπεται να αναπτύξει ή να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.







Την ίδια ώρα, ευχαρίστησε τις χώρες της Μέσης Ανατολής για την υποστήριξη και συνεργασία τους, αναφέροντας ότι αυτή θα ενισχυθεί περαιτέρω μέσω της συμμετοχής τους στις ιστορικές Συμφωνίες του Αβραάμ. Ο Τραμπ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο συμμετοχής και του Ιράν σε παρόμοια πλαίσια συνεργασίας.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο ABC News ότι η επίτευξη μιας συμφωνίας για τον τέλος του πολέμου με το Ιράν εξαρτάται αποκλειστικά από τον ίδιο και διαβεβαίωσε ότι δεν κάνει «κακές συμφωνίες».







«Το αν θα υπάρξει συμφωνία εξαρτάται εντελώς από εμένα, και αν υπάρξουν νέα, θα είναι μόνο καλά νέα, δεν κάνω κακές συμφωνίες», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος, αποφεύγοντας να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο των συνομιλιών.





