Στο νοσοκομείο ο Τζόκοβιτς - Toυ πέταξαν παγούρι στο κεφάλι! (βίντεο)

Θύμα απροσδόκητης επίθεσης από οπαδό έπεσε ο διάσημος τενίστας Νόβακ Τζόκοβιτς.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Rome Masters, εκεί όπου ο Νόβακ Τζόκοβιτς επικράτησε 2-0 σετ του Κορεντίν Μουτέ.

Ο Σέρβος πρωταθλητής του τένις είχε ολοκληρώσει νικηφόρα τον αγώνα του στο τουρνουά της Ρώμης, και στάθηκε να υπογράψει μερικά αυτόγραφα σε θεατές που βρίσκονταν στην κερκίδα. Αφού υπέγραψε τα πρώτα και θα συνέχιζε τη διαδικασία, ο Σέρβος δέχτηκε ένα παγούρι στο κεφάλι το οποίο αρχικά φάνηκε κάποιος να το εκτοξεύει. Φάνηκε να πονάει αρκετά και σωριάστηκε στο έδαφος, με τους ανθρώπους της διοργάνωσης να τρέχουν πάνω του.

Κρατώντας το κεφάλι του κατευθύνθηκε στα αποδυτήρια. Ενώ αρχικά έγινε λόγος για επίθεση από οπαδό, όπως αποδείχθηκε κατόπιν και φαίνεται κι απ' το video, ήταν ατύχημα. Το παγούρι μάλλον έπεσε από σακίδιο ενός θεατή που έσκυψε για να πάρει αυτόγραφο.

The @InteBNLdItalia team showcases a video showing that the Djokovic case was ‘’an accident’. #Djokovic pic.twitter.com/IX6T4ihEVK

— Tennis Majors (@Tennis_Majors) May 10, 2024