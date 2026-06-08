Ευρωπαϊκή ρελάνς στον Τραμπ με τη Συμφωνία ΕΕ-Μεξικού. του Νότη Μαριά*

Την ώρα που μαίνεται ο ανταγωνισμός για την κατάκτηση νέων αγορών, οι Βρυξέλλες επιχειρούν να ενισχύσουν την ευρωπαϊκή οικονομική διείσδυση στο Μεξικό, την χώρα την οποία η Ουάσιγκτον θεωρεί ως την «πίσω αυλή της».

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε το τρίτο δεκαήμερο του Μαΐου στην Πόλη του Μεξικού η 8η σύνοδος κορυφής ΕΕ-Μεξικού. Η ΕΕ εκπροσωπήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο με αντιπροσωπεία αποτελούμενη από την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου António Costa, την Ύπατη Εκπρόσωπο για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας Kaja Kallas, και τον Επίτροπο Εμπορίου και Οικονομικής Ασφάλειας Maroš Šefčovič.

Στη σύνοδο κορυφής «οι δύο πλευρές συμφώνησαν να εμβαθύνουν την πολιτική και οικονομική συνεργασία τους σε μια περίοδο αυξανόμενης παγκόσμιας αβεβαιότητας» (https://ec.europa.eu 22/5/2026). Στο πλαίσιο αυτό η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπέγραψε στις 22 Μαΐου 2026 στην Πόλη του Μεξικού την εκσυγχρονισμένη συνολική συμφωνία (MGA) ΕΕ-Μεξικού και την ενδιάμεση εμπορική συμφωνία (iTA) ΕΕ-Μεξικού.

Όπως και στην περίπτωση της Mercosur έτσι και σε σχέση με το Μεξικό προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή η MGA ΕΕ-Μεξικού θα πρέπει να επικυρωθεί και από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ γεγονός που εκτιμάται ότι θα διαρκέσει αρκετό χρόνο.

Για τον λόγο αυτόν η ηγεσία της ΕΕ προχώρησε στη υπογραφή και μιας δεύτερης νομικής πράξης που είναι η ενδιάμεση εμπορική συμφωνία (iTA) ΕΕ-Μεξικού και η οποία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ πολύ πιο σύντομα. Και αυτό γιατί η (iTA) ΕΕ-Μεξικού προκειμένου να τεθεί σε ισχύ προϋποθέτει «κύρωσή της μόνο σε επίπεδο ΕΕ, καθώς εμπίπτει στις αποκλειστικές αρμοδιότητες της ΕΕ. Αυτό θα απαιτήσει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την έκδοση απόφασης σχετικά με τη σύναψη από το Συμβούλιο, μετά την οποία θα τεθεί σε ισχύ» (https://ec.europa.eu 22/5/2026).

Λόγω της (iTA) ΕΕ-Μεξικού σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα επωφεληθούν οι αυτοκινητοβιομηχανίες, οι βιομηχανίες χημικών και οι φαρμακευτικές. Επιπλέον οι ευρωπαϊκοί επιχειρηματικοί όμιλοι αποκτούν πλήρη ελευθερία κινήσεων και νέες δυνατότητες να υποβάλλουν προσφορές για δημόσιες συμβάσεις του Μεξικού επί ίσοις όροις με τις μεξικανικές επιχειρήσεις. Στον τομέα της εξαγωγής υπηρεσιών ευνοούνται όσες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε βασικούς τομείς όπως οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, οι θαλάσσιες μεταφορές και οι ψηφιακές υπηρεσίες.



Άλλωστε η ΕΕ και το Μεξικό έχουν μια ισχυρή, μακροχρόνια εμπορική σχέση, αξίας ήδη άνω των 100 δισ. ευρώ ετησίως σε αγαθά και υπηρεσίες.



Ειδικότερα το 2025 οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν εξαγωγές αγαθών στο Μεξικό ύψους 52,9 δισ. ευρώ, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών τους ανήλθαν σε 20,3 δισ. ευρώ (https://ec.europa.eu 22/5/2026). Από την άλλη πλευρά το 2025 οι μεξικανικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν εξαγωγές αγαθών στην ΕΕ ύψους 33,8 δισ. ευρώ, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών του ανήλθαν σε 9,4 δισ. ευρώ.

Μάλιστα στο περιθώριο της συνόδου κορυφής πραγματοποιήθηκε και επιχειρηματικό φόρουμ όπου οι δύο πλευρές συζήτησαν τη μελλοντική τους συνεργασία στις νέες τεχνολογίες και στο ψηφιακό εμπόριο.



Και το κερασάκι στην τούρτα η αμφισβήτηση σε όλα τα επίπεδα του δόγματος Μονρόε αλά Τραμπ (www.notismarias.gr 15/1/2026) καθώς «στη σύνοδο κορυφής, η ΕΕ και το Μεξικό επιβεβαίωσαν επίσης τον ρόλο τους ως βασικών κινητήριων δυνάμεων της διπεριφερειακής σχέσης ΕΕ-Κοινότητας των κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (CELAC)».

* Νότης Μαριάς - Καθηγητής Θεσμών της ΕΕ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, πρώην Ευρωβουλευτής και Βουλευτής Ηρακλείου

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