Στην τελική ευθεία οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-ΕΕ - Στόχος η συμφωνία για αποφυγή των δασμών

Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών, με φόντο το ενδεχόμενο επιβολής υψηλών εμπορικών δασμών από την Ουάσιγκτον. Όπως ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στόχος παραμένει η ολοκλήρωση των συνομιλιών πριν από τις 9 Ιουλίου, ενώ σημειώνονται εντατικές επαφές σε πολιτικό και τεχνικό επίπεδο.

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή, σε θετικό κλίμα, όπως επισημάνθηκε από τις Βρυξέλλες. Σκοπός της επικοινωνίας ήταν η επιτάχυνση της διαδικασίας, εν μέσω πληροφοριών για πιεστικά χρονοδιαγράμματα από την αμερικανική πλευρά.

Σχολιάζοντας τη φημολογία περί επιστολών των ΗΠΑ προς εμπορικούς εταίρους και ενός ενδεχόμενου τελεσιγράφου για επιβολή δασμών έως 50% από την 1η Αυγούστου, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα Εμπορίου, Όλαφ Γκιλ, απέφυγε να δώσει περαιτέρω πληροφορίες, ξεκαθαρίζοντας ότι «συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με στόχο την προθεσμία της 9ης Ιουλίου».

Ο Γκιλ επιβεβαίωσε ότι την περασμένη Παρασκευή πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη της ΕΕ για την αξιολόγηση της μέχρι τώρα πορείας των συνομιλιών και της κατάστασης στο διατλαντικό εμπόριο.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο ίδιος εκπρόσωπος υπογράμμισε τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ μιας ισορροπημένης λύσης:

«Θέλουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία με τις ΗΠΑ. Θέλουμε να αποφύγουμε τους δασμούς. Πιστεύουμε ότι προκαλούν αρνητικές συνέπειες. Θέλουμε μια επιτυχημένη λύση και για τις δύο πλευρές. Έχουμε σημειώσει καλή πρόοδο στις συνομιλίες μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

