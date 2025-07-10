Στη Ρώμη θα βρεθεί αύριο ο Ζελένσκι, στη Σύνοδο για το Ουκρανικό

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφθασε σήμερα στη Ρώμη, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον ομόλογό του Σέρτζιο Ματαρέλα, τον πάπα Λέοντα και τον Αμερικανό απεσταλμένο Κιθ Κέλογκ.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συμμετάσχει αύριο, Πέμπτη, και την Παρασκευή σε σύνοδο για την ανοικοδόμηση της χώρας του.

«Ο κ. Ζελένσκι αναμένεται να συναντηθεί με τον πάπα, τον Αμερικανό απεσταλμένο Κιθ Κέλογκ και τον Ιταλό πρόεδρο Σέρτζιο Ματαρέλα», δήλωσε η ουκρανική προεδρία.

Ο πάπας Λέων ΙΔ θα υποδεχθεί τον Ζελένσκι στη θερινή του κατοικία στο Καστέλ Γκαντόλφο, κοντά στη Ρώμη. Θα γίνει επίσης δεκτός από τον αρχηγό του ιταλικού κράτους το απόγευμα στο Κιρινάλιο, στην ιταλική πρωτεύουσα.

Ο πάπας έχει ήδη δεχθεί τον Ζελένσκι, για πρώτη φορά, σε ιδιωτική ακρόαση στο Βατικανό στις 18 Μαΐου, την ίδια ημέρα με την πρώτη λειτουργία του ποντίφικα στη βασιλική του Αγίου Πέτρου.

Ο Ζελένσκι βρίσκεται στη Ρώμη για να συμμετάσχει σε σύνοδο –η τέταρτη αυτού του είδους— με στόχο να βοηθηθεί το Κίεβο να πολεμήσει και να ανοικοδομήσει τη χώρα μετά τη ρωσική εισβολή τη στιγμή που περιορίζεται η αμερικανική στήριξη.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι θα ανοίξει τη σύνοδο μαζί με τον Ζελένσκι. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επίσης θα συμμετάσχει, όπως και περίπου 15 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, μεταξύ των οποίων ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος Κιθ Κέλογκ θα είναι επικεφαλής της αντιπροσωπείας που στέλνει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Η σύνοδος αυτή, στην οποία θα συμμετάσχουν επίσης στελέχη επιχειρήσεων και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, έχει στόχο να κινητοποιήσει επενδύσεις για τη χώρα που βρίσκεται στον τέταρτο χρόνο του πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

