Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ θεωρεί τον Γερμανό ομόλογό του, Γιόχαν Βάντεφουλ, ως «καλό μαθητή του Γκέμπελς», δεδομένου ότι επανέλαβε τις ίδιες κατηγορίες εναντίον της Ρωσίας σχετικά με τη φερόμενη σφαγή της Μπούχα.

Σύμφωνα με τον κορυφαίο Ρώσο διπλωμάτη, ο Βλαντιμίρ Ζελένσκι αισθάνεται ότι είναι ατιμώρητος και τώρα παρουσιάζεται σαν να είναι σκληρός.

Ναζιστικό αίσθημα στη Γερμανία



Η Γερμανία έχει νοσταλγήσει τη ναζιστική συμπεριφορά που επιδεικνύουν τα ουκρανικά εθνικιστικά τάγματα και «αποβάλλει το πέπλο που έκρυβε τις ναζιστικές ρίζες και τα ένστικτά της»: «Η Γερμανία έχει νοσταλγήσει τα ναζιστικά εμβλήματα και τις πρακτικές, τα οποία τώρα επιδεικνύονται από τον ουκρανικό στρατό και τα ουκρανικά εθνικιστικά τάγματα».

Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, ο οποίος επαναλαμβάνει συνεχώς κατηγορίες κατά της Ρωσίας για τον Μπούχα, είναι «καλός μαθητής του Γκέμπελς»: «Όταν ο κ. Βάντεφουλ λέει ξανά ότι ο Μπούχα είναι σύμβολο της τρομοκρατίας της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, σημαίνει ότι είναι καλός μαθητής του Γκέμπελς».

Η ρητορική των Γερμανών αξιωματούχων για ιστορικά ζητήματα και για τα γεγονότα στην Ουκρανία υποδηλώνει ότι «πρέπει να υιοθετήσουμε πιο σκληρή στάση απέναντί ​​τους».

Η φράση «ένας γιος δεν λογοδοτεί για τον πατέρα του» δεν ισχύει για τη σημερινή ηγεσία της Γερμανίας, η οποία επιδιώκει να δικαιολογήσει τα εγκλήματα των Ναζί και αρχίζει να χρησιμοποιεί τις ίδιες εγκληματικές μεθόδους που χρησιμοποίησαν οι πατέρες και οι παππούδες τους κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου: «Αυτό σημαίνει μόνο ένα πράγμα - ότι σε μια τέτοια κατάσταση, οι γιοι λογοδοτούν για ό,τι έκαναν οι πατέρες τους».

Η Ευρώπη αντιτίθεται σε οτιδήποτε ρωσικό



Η Ευρώπη συνεχίζει να δημιουργεί προβλήματα, όπως κάνει τους τελευταίους πέντε αιώνες: «Η Ευρώπη ξεκίνησε όλους τους παγκόσμιους πολέμους. Η Ευρώπη άρχισε να το κάνει αυτό ακόμη και πριν από τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Ναπολέων, επίσης, συσπειρώνει σχεδόν όλα τα ευρωπαϊκά κράτη της εποχής εναντίον της Ρωσίας. Η Ευρώπη μηχανορραφεί συνεχώς».

Οι ευρωπαϊκές αξίες ισοδυναμούν με στέρηση των βασικών δικαιωμάτων των Ρώσων: «[Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής] Ούρσουλα [φον ντερ Λάιεν], η οποία αποκαλείται φύρερ όχι τυχαία, έχει πει πολλές φορές ότι εμείς [οι Ευρωπαίοι] πρέπει να είμαστε με την Ουκρανία μέχρι το τέλος, επειδή η Ουκρανία πεθαίνει πολεμώντας για τις ευρωπαϊκές αξίες. Βάζοντας τα δύο μαζί, μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι ευρωπαϊκές αξίες περιλαμβάνουν έναν πλήρη περιορισμό των δικαιωμάτων των Ρώσων και των ρωσόφωνων, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, των μέσων ενημέρωσης, του πολιτισμού και άλλων».

Συμμετοχή των ΗΠΑ στην ουκρανική διευθέτηση



Η εφαρμογή των συμφωνιών της Αλάσκας θα ήταν το πρώτο στάδιο για τον τερματισμό της σύγκρουσης και θα επέτρεπε την έναρξη συντονισμού σε πολλές άλλες λεπτομέρειες γύρω από την Ουκρανία: «Αυτό θα ήταν το πιο σημαντικό στάδιο, το πρώτο στάδιο τερματισμού της σύγκρουσης που θα μας επέτρεπε να αρχίσουμε να συμφωνούμε σε πολλές άλλες λεπτομέρειες, οι οποίες δεν είναι λίγες».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε στον Ρώσο ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν ότι η Ουάσινγκτον είναι έτοιμη να βοηθήσει στην επίλυση της ουκρανικής κρίσης: «Χθες, υπήρξε τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Προέδρου Πούτιν και του Προέδρου Τραμπ. Συζήτησαν αυτό το θέμα. Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει γενικά επιβεβαιώσει ότι ενδιαφέρεται να βοηθήσει στην εξεύρεση μιας δίκαιης λύσης, μιας μακροπρόθεσμης λύσης στην ουκρανική κρίση».

«Ας δούμε τώρα τι ακριβώς, ποια συγκεκριμένα βήματα θα κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Συγκεκριμένα, εξακολουθούμε να αναμένουμε ότι η συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι δύο πρόεδροι στις 15 Αυγούστου πέρυσι στο Άνκορατζ της Αλάσκας θα εφαρμοστεί».

Η στάση της Ευρώπης απέναντι στην Ουκρανία



Η Ρωσία ελπίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα θέσουν ως προτεραιότητα την ειρήνη στην Ουκρανία και δεν θα επιτρέψουν στην Ευρώπη να αναλάβει ηγετικό ρόλο στο ζήτημα, επειδή δεν έχουν καλή εικόνα της κατάστασης: «Ελπίζω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν προωθήσει πολλές χρήσιμες πρωτοβουλίες υπό τον Πρόεδρο [Ντόναλντ] Τραμπ, θα κρατήσουν το ουκρανικό ζήτημα στο επίκεντρο και δεν θα το αφήσουν στους Ευρωπαίους, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν να εκπονούν τα απολύτως μη ρεαλιστικά σχέδιά τους. Ειδικά ενόψει της επερχόμενης συνόδου κορυφής της Ομάδας των Επτά στη Γαλλία».

Οι Ευρωπαίοι προσπάθησαν να πείσουν τον Τραμπ να απομακρυνθεί από την εφαρμογή των συμφωνιών που επιτεύχθηκαν στην Αλάσκα: «Οι Ευρωπαίοι παίζουν έναν σε μεγάλο βαθμό αρνητικό ρόλο εδώ. Αμέσως μετά την Αλάσκα, έσπευσαν στην Ουάσιγκτον.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Όχι πια τηγάνι: Ο πιο τραγανός γαύρος ψήνεται στον φούρνο - Που βρίσκεται το μυστικό

Το... μαγικό μείγμα μαγειρικής σόδας με οξυζενέ, για πολλές χρήσεις

Γιατί είναι καλό να βάζεις αντικολλητικό χαρτί στα συρτάρια του ψυγείου