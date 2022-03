Πόλεμος στην Ουκρανία: Αναβάλλεται η εκκένωση της Μαριούπολης λόγω ρωσικών βομβαρδισμών - Τί απαντούν οι Ρώσοι

Στα λόγια φαίνεται πως έμεινε η κατάπαυση πυρός στη Μαριούπολη, καθώς όπως λένε οι ουκρανικές αρχές της πόλης, δεν μπόρεσε να εξασφαλιστεί ασφαλής ανθρωπιστικός διάδρομος διαφυγής για τους αμάχους αφού τα ρωσικά στρατεύματα συνέχιζαν τους βομβαρδισμούς.

Συγκεκριμένα ο αντιδήμαρχος της Μαριούπολης είπε ότι οι άνθρωποι συνεχίζουν να βομβαρδίζονται καθώς προσπαθούν να φύγουν από την πόλη. Ο αντιδήμαρχος Σεργκέι Ορλόφ δήλωσε στο BBC News: «Στην αρχή οι δικοί μας είπαν ότι οι βομβαρδισμοί σταμάτησαν για λίγο, αλλά μετά συνεχίζονται και συνεχίζουν να χρησιμοποιούν σκληρό πυροβολικό και ρουκέτες για να βομβαρδίσουν τη Μαριούπολη. Ο κόσμος είναι πολύ φοβισμένος».

Ο Ορλόφ είπε ότι οι αρχές στην πόλη έλαβαν πληροφορίες ότι διεξάγονται μάχες «στον δρόμο προς τη Ζαπορίζια», καθιστώντας την επικίνδυνη. «Κατανοούμε ότι [η κατάπαυση του πυρός] δεν ήταν αληθινή από τη ρωσική πλευρά και συνεχίζουν να καταστρέφουν τη Μαριούπολη. Αποφασίσαμε να μεταφέρουμε τους πολίτες μας πίσω γιατί δεν είναι ασφαλές να είσαι στους δρόμους». Είπε ότι ο βομβαρδισμός της πόλης και οι μάχες στο δρόμο προς τη Ζαπορίζια καθιστούν «αδύνατη την εκκένωση των ανθρώπων».

Πάντως, λίγο πριν την ανακοίνωση της ολιγόωρης εκεχειρίας, οι ρώσοι συνέχιζαν να βομβαρδίζουν τη Μαριούπολη. Το Sky News δημοσίευσε βίντεο που δείχνει το βασικό λιμάνι της πόλης να βομβαρδίζεται από ρωσικά ελικόπτερα.

#Ukraine 🇺🇦: shelling on the eastern side of besieged #Mariupol this morning. pic.twitter.com/3SinjPk8wv

— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) March 4, 2022