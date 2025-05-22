Ουάσιγκτον: Νεκροί από πυρά δύο υπάλληλοι της ισραηλινής πρεσβείας
clock 10:11 | 22/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Δύο υπάλληλοι της ισραηλινής πρεσβείας δολοφονήθηκαν έξω από Εβραϊκό Μουσείο στο κέντρο της Ουάσιγκτον, σύμφωνα με επίσημες πηγές.

Οι δύο, ένας άνδρας και μια γυναίκα, έπεσαν νεκροί από πυρά ενώ αποχωρούσαν από εκδήλωση στο Capital Jewish Museum, όπως μετέδωσε το CBS, τονίζοντας πως το περιστατικό φαίνεται να ήταν στοχευμένο.

Η επίθεση σημειώθηκε στις 21:05 τοπική ώρα, κοντά στη συμβολή των οδών 3rd και F Streets NW, περιοχή με πολλά τουριστικά σημεία, μουσεία και κυβερνητικά κτίρια, μεταξύ των οποίων και το πεδίο δράσης του FBI στην Ουάσιγκτον.

