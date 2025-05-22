Ουάσιγκτον: Νεκροί από πυρά δύο υπάλληλοι της ισραηλινής πρεσβείας

Δύο υπάλληλοι της ισραηλινής πρεσβείας δολοφονήθηκαν έξω από Εβραϊκό Μουσείο στο κέντρο της Ουάσιγκτον, σύμφωνα με επίσημες πηγές.

Οι δύο, ένας άνδρας και μια γυναίκα, έπεσαν νεκροί από πυρά ενώ αποχωρούσαν από εκδήλωση στο Capital Jewish Museum, όπως μετέδωσε το CBS, τονίζοντας πως το περιστατικό φαίνεται να ήταν στοχευμένο.

Η επίθεση σημειώθηκε στις 21:05 τοπική ώρα, κοντά στη συμβολή των οδών 3rd και F Streets NW, περιοχή με πολλά τουριστικά σημεία, μουσεία και κυβερνητικά κτίρια, μεταξύ των οποίων και το πεδίο δράσης του FBI στην Ουάσιγκτον.

Πηγές αναφέρουν ότι αρκετοί εργαζόμενοι της ισραηλινής πρεσβείας βρισκόντουσαν σε εκδήλωση στο μουσείο την ώρα της επίθεσης.

“Δύο υπάλληλοι της ισραηλινής πρεσβείας δολοφονήθηκαν αναίτια απόψε κοντά στο Εβραϊκό Μουσείο της Ουάσιγκτον”, ανέφερε η επικεφαλής του αμερικανικού υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νοέμ, σε ανάρτηση στο X. “Ερευνάμε ενεργά και προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε περισσότερες πληροφορίες για να τις κοινοποιήσουμε”. Ο πρεσβευτής του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη χαρακτήρισε το περιστατικό “αποτρόπαιο αντισημιτικό τρομοκρατικό χτύπημα“. “Η επίθεση κατά διπλωματών και της εβραϊκής κοινότητας ξεπερνά την κόκκινη γραμμή” ,έγραψε ο πρέσβης Ντάνι Ντάνον στο X. “Είμαστε βέβαιοι πως οι αμερικανικές αρχές θα λάβουν αυστηρά μέτρα κατά των υπευθύνων για αυτή την εγκληματική ενέργεια”. Η επίθεση προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας και οδήγησε στο κλείσιμο πολλών κεντρικών δρόμων στην πόλη. Τα θύματα, ένας άνδρας και μια γυναίκα, αναγνωρίστηκαν από τοπικά μέσα, ωστόσο τα ονόματά τους δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. 🚨 #BREAKING: An Israeli diplomat has just been shot and kiIIed outside the Capital Jewish Museum in DC







The shooter screamed “FREE PALESTINE” before assassinating the diplomat, per DC police







FBI and Pam Bondi are now on scene

