Νότια Κορέα: Απαγόρευση στο κρέας σκύλου, με ερωτήματα για την επόμενη μέρα

Από τον Ιανουάριο του 2024, η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας έχει επιβάλει πανεθνική απαγόρευση στην πώληση σκύλων για κατανάλωση, με μεταβατική περίοδο έως τον Φεβρουάριο του 2027 για το κλείσιμο των σχετικών επιχειρήσεων.

Πολλές από τις φάρμες αυτού του είδους έχουν ήδη κλείσει και όσες παραμένουν ανοιχτές σημειώνουν μηδενικές πωλήσεις, καθώς οι έμποροι αποφεύγουν τις αγορές λόγω της νέας νομοθεσίας.

Ο Τζου Γιονγκ-μπονγκ, πρόεδρος της Ένωσης Βρώσιμων Σκύλων Κορέας, δήλωσε στο BBC ότι οι παραγωγοί βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο: «Πνιγόμαστε στα χρέη και κάποιοι δεν μπορούν καν να βρουν άλλη δουλειά», ανέφερε στο BBC.

Εμπόδια στην εφαρμογή της νέας νομοθεσίας

Η εφαρμογή της απαγόρευσης συνοδεύεται από σοβαρά πρακτικά προβλήματα. Περίπου 500.000 σκύλοι εκτιμάται ότι βρίσκονται ακόμη σε φάρμες, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία.

Πολλοί παραγωγοί δηλώνουν πως δεν είναι εφικτή η εκκαθάριση του ζωικού κεφαλαίου εντός της προβλεπόμενης περιόδου. Αν δεν συμμορφωθούν, αντιμετωπίζουν ποινές έως δύο χρόνια φυλάκιση.

Οι φιλόζωοι και οι αρμόδιες αρχές, που υποστήριξαν την απαγόρευση, δεν έχουν παρουσιάσει συγκεκριμένο σχέδιο για τη διαχείριση των εναπομεινάντων ζώων. Πολλά από αυτά είναι μεγαλόσωμες ράτσες, όπως τοσα-ίνου, που είναι καταγεγραμμένες ως «επικίνδυνες» και απαιτούν κρατική άδεια για υιοθεσία.

Ο Λι Σανγκ-κιούνγκ, υπεύθυνος εκστρατειών της οργάνωσης Humane World for Animals Korea (HWAK), τόνισε ότι «η συζήτηση για την τύχη των υπολοίπων σκύλων παραμένει ελλιπής». Τα δημοτικά καταφύγια είναι ήδη υπερπλήρη και οι δυνατότητες επανένταξης περιορισμένες.

Η επικεφαλής της Κορεατικής Ένωσης για την Ευημερία των Ζώων, Τσο Χι-κιούνγκ, δήλωσε τον Σεπτέμβριο του 2024 ότι αναπόφευκτα «κάποια ζώα θα οδηγηθούν σε ευθανασία».

Το Υπουργείο Γεωργίας προσπάθησε να καθησυχάσει, ανακοινώνοντας πως η ευθανασία δεν αποτελεί μέρος του επίσημου σχεδίου. Παράλληλα, επενδύονται περίπου 6 δισ. γουόν (4,3 εκατ. δολάρια ΗΠΑ) ετησίως για την ενίσχυση των καταφυγίων και προσφέρονται επιδοτήσεις έως 600.000 γουόν (450 δολάρια) ανά σκύλο για όσους παραγωγούς διακόψουν νωρίτερα τη δραστηριότητά τους.

Η HWAK, που από το 2015 έχει επανεντάξει περίπου 2.800 σκύλους, ζητά επίμονα τη δημιουργία σαφούς σχεδίου διάσωσης, επισημαίνοντας ότι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις δεν μπορούν να διαχειριστούν το σύνολο των ζώων.

Η καθηγήτρια Τσουν Μιούνγκ-σον από το Εθνικό Πανεπιστήμιο Σεούλ ανέφερε ότι «πρέπει να υπάρξει συγκεκριμένος διάλογος για τη διαχείριση των σκύλων – είτε με υιοθεσία είτε, ως έσχατη λύση, με ευθανασία».

Υιοθεσία και μεταφορά στο εξωτερικό

Ορισμένες οργανώσεις έχουν στραφεί στη διεθνή υιοθεσία. Το 2023, η HWAK μετέφερε 200 σκύλους από φάρμα της πόλης Ασάν στον Καναδά και τις ΗΠΑ. Ο πρώην ιδιοκτήτης της φάρμας, Γιανγκ Γιονγκ-ταέ, δήλωσε πως εντυπωσιάστηκε από τη συμπεριφορά των διασωστών: «Εμείς τους μεγαλώναμε για επιβίωση, αυτοί τους φέρθηκαν σαν να ήταν άνθρωποι».

Ωστόσο, διαφωνεί με την απαγόρευση: «Αν απαγορεύεται το κρέας σκύλου, γιατί επιτρέπεται η κατανάλωση αγελάδων, χοίρων ή κοτόπουλων;»

Η καθηγήτρια Τσουν απαντά ότι το κρέας σκύλου δεν υπόκειται στους ίδιους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας όπως τα άλλα κρέατα και γι’ αυτό ενέχει μεγαλύτερους κινδύνους.

Νότια Κορέα: Σημαντική μείωση στην κατανάλωση κρέατος σκύλου

Η κατανάλωση κρέατος σκύλου έχει μειωθεί σημαντικά. Δημοσκόπηση του 2024 έδειξε ότι μόνο το 8% των ερωτηθέντων είχε καταναλώσει κρέας σκύλου το προηγούμενο έτος, έναντι 27% το 2015.

Περίπου το 3,3% δήλωσε πρόθεση να συνεχίσει και μετά την πλήρη εφαρμογή της απαγόρευσης.

Από την ανακοίνωση του νόμου, 623 από τις 1.537 φάρμες έχουν ήδη κλείσει.

«Η νοτιοκορεατική κοινωνία έχει πλέον αποφασίσει να σταματήσει την παραγωγή κρέατος σκύλου», δηλώνει η Τσουν.

Παρ’ όλα αυτά, οι επαγγελματίες του κλάδου εκφράζουν αβεβαιότητα για την επιβίωσή τους. Ο Τζου αναφέρει ότι «οι νέοι εκτροφείς δεν μπορούν να πουλήσουν τα σκυλιά, αλλά ούτε να κλείσουν τις φάρμες τους – είναι παγιδευμένοι».

Ο Τσαν-γου προσθέτει ότι η κοινωνική αντίληψη για το κρέας σκύλου ήταν πιο θετική όταν ξεκίνησε το 2013, αλλά πλέον «η επιβίωση έχει γίνει εξαιρετικά αβέβαιη».

Οι περισσότεροι ζητούν παράταση της μεταβατικής περιόδου. «Οι άνθρωποι κρατούν την ελπίδα ότι κάτι θα αλλάξει», λέει ο Τζου. «Αλλά έως το 2027, πιστεύω πως θα υπάρξουν τραγικές συνέπειες».

