Φλόριντα: Νεκρός 29χρονος που χτυπήθηκε από κεραυνό στο μήνα του μέλιτος του (βίντεο)

Ένας 29χρονος άνδρας που βρισκόταν στον μήνα του μέλιτος του χτυπήθηκε από κεραυνό στην παραλία New Smyrna της Φλόριντα ΤΩΝ ηπα, σύμφωνα με τις Αρχές.

Ο Τζέικ Ρόζενκρανζ βρισκόταν για διακοπές στη Φλόριντα για τον μήνα του μέλιτος του με τη νέα του σύζυγο, όταν χτυπήθηκε από κεραυνό το απόγευμα της Παρασκευής, ενώ στεκόταν σε νερό που έφτανε μέχρι τους αστραγάλους του, όπως επιβεβαίωσε η Υπηρεσία Ασφάλειας Παραλιών της Κομητείας Volusia. Το θύμα μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, όπου αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο Μάικ Τσίτγουντ, σερίφης της κομητείας Volusia, αναφέρθηκε στην τραγωδία και επιβεβαίωσε ότι το θύμα ήταν ένας τουρίστας που βρισκόταν σε μήνα του μέλιτος: «Λυπάμαι πολύ για την τραγική απώλεια του νεαρού άνδρα που βρισκόταν εδώ σε μήνα του μέλιτος με τη σύζυγό του», έγραψε ο Τσιτγουντ σε ανάρτησή του στο Facebook. «Στέλνω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια σε αυτή τη νεαρή γυναίκα εκ μέρους όλων μας στην κομητεία Volusia, που ελπίζαμε ότι οι προσπάθειες των ναυαγοσωστών, της ομάδας EMS και του προσωπικού των επειγόντων περιστατικών θα τον έφερναν πίσω σε αυτήν», κατέληξε.

Αξιωματούχοι της πόλης επιβεβαίωσαν ότι δύο άλλα άτομα «χτυπήθηκαν έμμεσα» από τον κεραυνό στην παραλία New Smyrna την Παρασκευή.

Και τα δύο θύματα έπαιζαν γκολφ στο γήπεδο Venetian Bay Golf Course όταν χτυπήθηκαν. Ωστόσο, κανένα από τα δύο άτομα δεν χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

