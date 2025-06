Μέση Ανατολή: Νεκροί στο Τελ Αβίβ παρά την αναγγελία Τραμπ για κατάπαυση πυρός

Το «χρονοδιάγραμμα» της κατάπαυσης πυρός

Σύμφωνα με την ανάρτηση που έκανε πριν από μερικές ώρες ο Τραμπ, η κατάπαυση του πυρός θα εφαρμοστεί σε 24 ώρες σε δυο χρόνους, με το Ιράν να σταματά πρώτο όλες τις επιχειρήσεις του και το Ισραήλ να κάνει το ίδιο 12 ώρες αργότερα.

Διευκρίνισε πως θα τεθεί σε εφαρμογή κατά φάσεις από τα μεσάνυχτα (ώρα Ουάσιγκτον, 07:00 ώρα Ελλάδας).

Ο κ. Αραγτσί ωστόσο ανέφερε πως για να υπάρξει παύση πυρός από ιρανικής πλευράς, πρέπει να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ «ως τις 04:00 ώρα Τεχεράνης» (03:30 ώρα Ελλάδας).

