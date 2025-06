Σειρήνες στο Τελ Αβίβ παρά παρά την ανακοίνωση της εκεχειρίας από τον Τραμπ - Ανησυχία για κλιμάκωση

Σε νέα φάση εισέρχεται η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, μετά την πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης στη στρατιωτική βάση Al Udeid στο Κατάρ, που αποτελεί τη μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική εγκατάσταση στη Μέση Ανατολή και περιφερειακή έδρα της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM).

«Δεν βλάψαμε κανέναν, δεν υποκύπτουμε σε κανέναν», ήταν το πρώτο μήνυμα του Χαμενεΐ, την ώρα που αναλυτές κάνουν λόγο για «συμβολικό χτύπημα» και ενώ Ιρανοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι «τα αντίποινα θα συνεχιστούν». H «τιμωρία του Νετανιάχου» παραμένει στόχος για το Ιράν, διαμηνύουν την ίδια ώρα, οι στρατηγοί της Τεχεράνης.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ, σε μια πρώτη αντίδραση, ανέφερε ότι είναι «ώρα για ειρήνη», ενώ με μια δόση ειρωνείας «ευχαρίστησε» την Τεχεράνη για την «έγκαιρη ειδοποίηση».

Η επίθεση σημειώθηκε λίγες ώρες μετά τα αεροπορικά πλήγματα των ΗΠΑ σε τρεις μεγάλες πυρηνικές εγκαταστάσεις στο ιρανικό έδαφος, στο πλαίσιο της κλιμακούμενης αντιπαράθεσης που έχει προκαλέσει ανησυχία σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Ο Τραμπ έχει αναμφίβολα δώσει μία νίκη στον Νετανιάχου. Το ερώτημα όμως παραμένει. Tι θα ακολουθήσει; Η κατάσταση παρακολουθείται στενά από διεθνείς δυνάμεις, με τα βλέμματα να στρέφονται σε πιθανή απάντηση της Ουάσινγκτον.

Axios: Ο Τραμπ θέλει να τερματίσει τον πόλεμο με το Ιράν και θα το ζητήσει από τον Νετανιάχου

Στόχος του Ντόναλντ Τραμπ είναι να τερματιστεί ο πόλεμος με το Ιράν μετά τα σημερινά αντίποινα και σκοπεύει να το εκφράσει στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναφέρει τη Δευτέρα ο ιστότοπος Axios

«Θέλουμε μια συμφωνία και δεν θέλουμε άλλο πόλεμο», φέρεται να δήλωσε ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Στο μεταξύ, η ιρανική επίθεση έθεσε σε κατάσταση συναγερμού τις χώρες του Κόλπου, υπό τον φόβο επιθέσεων και σε άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις που οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν παρουσία.

Μάλιστα, η προειδοποίηση του Ιράν προς Κατάρ και ΗΠΑ, ότι θα ακολουθήσουν και άλλες επιθέσεις εάν δεν ανακοπεί η στρατιωτική επιθετικότητα, ανεβάζει τη θερμοκρασία στο «κόκκινο».

Σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν στο Ιράκ και το Μπαχρέιν, όπου βρίσκεται η έδρα του 5ου Στόλου των ΗΠΑ, ενώ οι αρχές της χώρας κάλεσαν τους κατοίκους να απομακρυνθούν από τους κεντρικούς δρόμους και να μεταβούν σε ασφαλή σημεία.

Παράλληλα, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Μπαχρέιν προχώρησαν νωρίτερα σε προσωρινό κλείσιμο του εναέριου χώρου τους, προκαλώντας χάος στις διεθνείς αερομεταφορές. Πλήθος πτήσεων αναγκάστηκαν να αλλάξουν πορεία, σύμφωνα με το Flightradar24. Λίγο αργότερα το κλείσιμο του εναέριου χώρου τους ανακοίνωσαν το Κουβέιτ και το Ιράκ, ωστόσο πλέον υπάρχει λήξη συναγερμού και η κατάσταση έχει ομαλοποιηθεί.

Έντονη ανησυχία στις ΗΠΑ

Στο μεταξύ, οι Αμερικανοί πολίτες ανησυχούν για μια πιθανή σύγκρουση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και φοβούνται ότι η βία μπορεί να κλιμακωθεί, αφού ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέταξε τον βομβαρδισμό των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos. Η τριήμερη δημοσκόπηση ολοκληρώθηκε σήμερα, πριν από την επίθεση του Ιράν στην αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ, στο Κατάρ.

Σχεδόν οκτώ στους δέκα (79%) είπαν ότι φοβούνται ότι «το Ιράν μπορεί να στοχοποιήσει Αμερικανούς πολίτες, σε απάντηση για τα αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα», ενώ ανησυχούν επίσης και για το στρατιωτικό προσωπικό που σταθμεύει στη Μέση Ανατολή. Σε ποσοστό 84% απάντησαν ότι ανησυχούν γενικά για την εντεινόμενη σύγκρουση.

Η δημοσκόπηση, με τη συμμετοχή 1.139 ενηλίκων σε πανεθνικό επίπεδο, υπογραμμίζει τον βαθύ διχασμό των ΗΠΑ για το τι θα πρέπει να κάνει στο εξής τη Ουάσινγκτον, αλλά και τους πολιτικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει ο Τραμπ, η δημοτικότητα του οποίου έπεσε στο 41%, στο χαμηλότερο ποσοστό από την έναρξη της θητείας του, τον Ιανουάριο. Το περιθώριο λάθους της δημοσκόπησης ανέρχεται στις 3 μονάδες.

Μόνο το 32% των ερωτηθέντων είπε ότι θέλει να συνεχιστούν τα αεροπορικά πλήγματα, ενώ το 49% αντιτίθεται. Ωστόσο, όσοι πρόσκεινται στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα στηρίζουν τη συνέχιση των επιθέσεων, σε ποσοστό 62% και μόνο το 22% διαφωνεί. Οι Ρεπουμπλικάνοι εμφανίζονται διχασμένοι στο ερώτημα αν στηρίζουν τον άμεσο τερματισμό της εμπλοκής των ΗΠΑ στο Ιράν: το 42% τάσσεται υπέρ και το 40% κατά.

Μεταξύ των Δημοκρατικών, η μεγάλη πλειοψηφία τάσσεται υπέρ του άμεσου τερματισμού της σύγκρουσης και δεν επιθυμεί να συνεχιστούν οι βομβαρδισμοί στο Ιράν.

Η δημοτικότητα του Τραμπ μειώθηκε κατά 1 μονάδα από την αρχή του μήνα. Είναι σχετικά σταθερή το τελευταίο διάστημα αλλά έχει πέσει πολύ κάτω από το 47%, το ποσοστό που κατέγραψε άλλη δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos αμέσως μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, τον Ιανουάριο.

Σε επιφυλακή και η αμερικανική βάση του Κασράκ στη Συρία

Παράλληλα, σε πλήρη συναγερμό έχει τεθεί και η μεγαλύτερη αμερικανική βάση στη βορειοανατολική Συρία για μια ενδεχόμενη επίθεση από το Ιράν ή από οργανώσεις που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη, μετά τα πλήγματα κατά αμερικανικης βάσης στο Κατάρ.

Πρόκειται σύμφωνα με μια πηγή των συριακών υπηρεσιών ασφαλείας για τη βάση του Κασράκ που είναι η μία από τις δύο στην επαρχία Χασάκα όπου εδρεύουν Αμερικανοί στρατιώτες.

Πηγές που επικαλούνται το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr και η ειδησεογραφική ιστοσελίδα Al-Maalomah του Ιράκ ανέφεραν ότι η βάση Κασράκ που βρίσκεται στη δυτική επαρχία Χασάκα της Συρίας, όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις, δέχθηκε επίθεση με όλμο.

Παράλληλα, φόβους για νέα κλιμάκωση της έντασης σηματοδοτούν και οι αναφορές για επίθεση σε βάση στη βορειοδυτική Συρία όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις, εντείνοντας τους φόβους για εξέλιξη της σύγκρουσης Ισραήλ - Ιράν σε περιφερειακή σύρραξη.

«Θα συνεχιστούν τα αντίποινα»

Παράλληλα, ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι το Ιράν θα συνεχίσει τις στρατιωτικές του απαντήσεις για την επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματία – υπό όρους.

«Το Ιράν έχει την απαραίτητη λογική και ψυχραιμία για να ξεκινήσει διπλωματικές διεργασίες αφού πρώτα τιμωρήσει τον επιτιθέμενο», ανέφερε, επιμένοντας ότι «αν θέλουν διαπραγματεύσεις, πρέπει να σταματήσουν οι επιθέσεις από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ».

Κατάρ: Διατηρούμε το δικαίωμα απάντησης

Η Ντόχα πάντως άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αντίδρασης, υπογραμμίζοντας πως διατηρεί το δικαίωμα απάντησης, «άμεσα, αναλογικά προς τη φύση και την κλίμακα της επίθεσης και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».

Η στιγμή εκτόξευσης των πυραύλων κατά αμερικανικών βάσεων στο Κατάρ

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που φέρεται να δείχνει τη στιγμή της εκτόξευσης των πυραύλων κατά των αμερικανικών βάσεων.

Images from the moment Iranian missiles were launched in Operation Harbinger of Conquest at the U.S.'s Al Udeid airbase in Qatar. pic.twitter.com/ZCBtwbM7ut

— IRNA News Agency (@IrnaEnglish) June 23, 2025