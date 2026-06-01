Λονδίνο: Κορίτσι πέφτει στο κενό από τον 2ο όροφο (βιντεο)

Ένα θρίλερ με ευτυχή κατάληξη εκτυλίχθηκε στο ανατολικό Λονδίνο, όταν ένα μικρό κορίτσι βρέθηκε να κρέμεται στο κενό από περβάζι παραθύρου δευτέρου ορόφου.

Χάρη στην αστραπιαία κινητοποίηση ενός περαστικού και ενός αστυνομικού που έστησαν «δίχτυ ασφαλείας» με τα χέρια τους, το παιδί σώθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, αποφεύγοντας έναν μοιραίο τραυματισμό που θα μπορούσε να είχε μετατραπεί σε τραγωδία.





A young girl fell from a second-storey window ledge and was caught by two men below. The incident happened on Ilford High Road in east London on Tuesday ⤵️https://t.co/e30xTMAey3 pic.twitter.com/i4fIXDfzH8 — The Telegraph (@Telegraph) June 11, 2026

Σύμφωνα με την Daily Mail, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην πολυσύχναστη High Road της περιοχής Ίλφορντ, στο ανατολικό Λονδίνο.

Το μικρό κορίτσι, το οποίο φορούσε ροζ ρούχα, κατάφερε να σκαρφαλώσει και να βγει από ένα ανοιχτό παράθυρο που βρίσκεται ακριβώς πάνω από ένα ενεχυροδανειστήριο.

Για σχεδόν δέκα λεπτά το παιδί κρατιόταν με απόγνωση από το περβάζι του μπαλκονιού, προκαλώντας τον απόλυτο πανικό στους δεκάδες περαστικούς και γείτονες που συγκεντρώθηκαν στο σημείο.

Η επιχείρηση διάσωσης των γειτόνων



Κατά τη διάρκεια των κρίσιμων λεπτών, οι γείτονες άρχισαν να μαζεύουν εσπευσμένα τις απλώστρες με τα ρούχα τους για να ελευθερώσουν χώρο, ενώ μια γυναίκα που βρισκόταν στο διαμέρισμα του ακριβώς από κάτω ορόφου βγήκε από το δικό της παράθυρο, προσπαθώντας να φτάσει το κορίτσι.







Το γεμάτο αγωνία πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στον δρόμο άρχισε να της δίνει οδηγίες, κατευθύνοντάς την με κραυγές, καθώς εκείνη πλησίαζε εκατοστό-εκατοστό προς το παιδί.

Η σωτήρια πτώση



Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, ένας αστυνομικός και ένας άνδρας χωρίς μπλούζα έτρεξαν έξω από τις διπλανές παρακείμενες κατοικίες.

Ενεργώντας με απόλυτη ψυχραιμία και ταχύτητα, οι δυο τους πήραν θέση σε ένα μπαλκόνι που βρισκόταν περίπου 4,5 μέτρα χαμηλότερα, ακριβώς κάτω από το σημείο όπου κρεμόταν το κορίτσι, έχοντας τα χέρια τους τεντωμένα και έτοιμα να το υποδεχθούν.

Δευτερόλεπτα μετά, οι δυνάμεις του κοριτσιού το εγκατέλειψαν.

Έχασε το κράτημα και έπεσε στο κενό, όμως ο αστυνομικός και ο πολίτης κατάφεραν να το γραπώσουν στον αέρα, με το πλήθος να ξεσπά σε χειροκροτήματα και επευφημίες για τη σωτήρια επέμβασή τους.

Αμέσως μετά, το παιδί μεταφέρθηκε με ασφάλεια πίσω στο εσωτερικό του κτιρίου από το παράθυρο του δευτέρου ορόφου.

Παρά την πτώση, το παιδί δεν τραυματίστηκε καθόλου.

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