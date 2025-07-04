Λιοντάρι πήδηξε μάντρα και επιτέθηκε σε γυναίκα και παιδιά (βίντεο)
clock 19:25 | 04/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Ένα εξημερωμένο λιοντάρι ξέφυγε από τους ιδιοκτήτες του, κυνήγησε και επιτέθηκε σε μία γυναίκα και τα ανήλικα παιδιά της, σε έναν πολυσύχναστο δρόμο στη Λαχώρη, στο ανατολικό Πακιστάν.

Σε πλάνα από κύκλωμα ασφαλείας που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία Λαχώρης, μιας πόλης με πληθυσμό 13 εκατ. κατοίκους, διακρίνεται το λιοντάρι χθες το βράδυ να πηδάει πάνω από τον τοίχο του σπιτιού, κατόπιν να κυνηγάει μία γυναίκα που κρατούσε τα ψώνια της.

Το λιοντάρι πήδηξε από πάνω της, ρίχνοντάς την στο έδαφος. Ο πατέρας της οικογένειας εξήγησε πως το λιοντάρι στράφηκε στη συνέχεια προς τα παιδιά της, ηλικίας 5 και 7 ετών, δαγκώνοντάς τους στα χέρια και το πρόσωπο, σύμφωνα με μια αναφορά της αστυνομίας.

Τα τρία θύματα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, όμως δεν τραυματίστηκαν σοβαρά.

Ο πατέρας της οικογένειας περιέγραψε πως οι ιδιοκτήτες του άγριου ζώου βγήκαν από το σπίτι και «διασκέδαζαν βλέποντάς το να επιτίθεται» σε περαστικούς.

Η αστυνομία έκανε σήμερα γνωστό πως συνέλαβε τρεις άνδρες.

«Οι ύποπτοι διέφυγαν από την περιοχή μαζί με το λιοντάρι. Συνελήφθησαν έπειτα από 12 ώρες», διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων η αστυνομία.

Το λιοντάρι, ένα αρσενικό ηλικίας 11 μηνών, κατασχέθηκε και εστάλη σε ένα καταφύγιο άγριων ζώων. Το προσωπικό λέει πως το ζώο δείχνει να είναι σε καλή κατάσταση.

