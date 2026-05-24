Κύπρος: Στις κάλπες σήμερα οι πολίτες για τις βουλευτικές εκλογές - Τι "βλέπουν" οι αναλυτές

Άνοιξαν στις 07:00 το πρωί οι κάλπες στην Κύπρο για τις κρίσιμες βουλευτικές εκλογές, με την προσέλευση των πολιτών να διεξάγεται σε κλίμα έντονης κοινωνικής δυσαρέσκειας.

Συνολικά 569.182 εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι καλούνται να αναδείξουν τα 56 μέλη της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων, επιλέγοντας ανάμεσα σε έναν αριθμό-ρεκόρ 752 υποψηφίων.

Η σημερινή αναμέτρηση θεωρείται crash test για το πολιτικό σύστημα. Η παρατεταμένη ακρίβεια, ο πληθωρισμός και οι γεωπολιτικές προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο κυριάρχησαν στην προεκλογική ατζέντα. Οι αναλυτές προβλέπουν σημαντική αποδυνάμωση του παραδοσιακού δικομματισμού (ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ) και ισχυρή άνοδο νέων, αντισυστημικών σχηματισμών αλλά και του εθνικιστικού ΕΛΑΜ, ως έκφραση τιμωρητικής ψήφου κατά της διαφθοράς.

Για πρώτη φορά, οι εκλογές διεξάγονται με ψηφοδέλτια δύο όψεων, ενώ οι ψηφοφόροι μπορούν να ταυτοποιηθούν και ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «Ψηφιακός Πολίτης». Οι κάλπες θα κλείσουν στις 18:00, με τα πρώτα ασφαλή αποτελέσματα να αναμένονται νωρίς το βράδυ.

