Κριμαία: Τέλος η κυκλοφορία μοτοσικλετών τη νύχτα επειδή ο ήχος τους μοιάζει με drones

Στην απαγόρευση χρήσης μηχανοκίνητων οχημάτων, όπως σκούτερ, γουρούνες και μοτοσικλέτες, στη διάρκεια της νύχτας, εξηγώντας ότι ο ήχος τους μοιάζει με αυτόν των drones αποφάσισαν οι αρχές της Κριμαίας, της ουκρανικής χερσονήσου την οποία προσάρτησε η Ρωσία το 2014.

Ο διορισμένος από τη Ρωσία κυβερνήτης της Κριμαίας Σεργκέι Ακσιόνοφ δήλωσε ότι η απαγόρευση, την οποία χαρακτήρισε προσωρινό μέτρο για τη φύλαξη στρατιωτικών και άλλων σημαντικών εγκαταστάσεων, θα ισχύει από τις 20:00 ως τις 06:00.

«Ο θόρυβος του μοτοποδηλάτου παρεμποδίζει το έργο των αμυντικών συστημάτων. Οι κινητήρες τους ακούγονται σαν αυτούς (των drones)», εξήγησε χθες, Τρίτη, στο Telegram ο Όλεγκ Κριούτσκοφ, σύμβουλος του Ακσιόνοφ. «Ο εχθρός στρατολογεί τα παιδιά σας για νυχτερινές βόλτες».

Η απαγόρευση δεν αφορά τα αυτοκίνητα και τα μεγαλύτερα οχήματα.

Η Ουκρανία έχει εντείνει πρόσφατα τις επιθέσεις της στην Κριμαία, όπου σταθμεύει ο ρωσικός Στόλος της Μαύρης Θάλασσας, στοχοθετώντας τις οδούς ανεφοδιασμού της χερσονήσου και πυροδοτώντας κρίση καυσίμων, την ώρα που ξεκινά η καλοκαιρινή περίοδος. Η Κριμαία είναι δημοφιλής προορισμός διακοπών για τους Ρώσους.

Εξάλλου ο Μιχαήλ Ραζβοζάεφ, ο δήμαρχος της Σεβαστούπολης, της μεγαλύτερης πόλης της Κριμαίας, δήλωσε αργά χθες στο Telegram ότι παραμένει σε ισχύ το όριο των 20 λίτρων ανά όχημα που θεσπίστηκε για τα τοπικά πρατήρια βενζίνης.

Χθες πλήγμα από ουκρανικό drone ανέστειλε τη λειτουργία διυλιστηρίου στη Μόσχα, σύμφωνα με πηγές. Ήδη ρωσικές υποδομές ενέργειας έχουν υποστεί πολλές ζημιές από τις ουκρανικές επιθέσεις, ένα γεγονός που έχει προκαλέσει κρίση καυσίμων στη χώρα.

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