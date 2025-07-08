ΔΕΥ.13 Απρ 2026 23:04
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΣΜΟΣ
Κίνα: Προειδοποιεί τον Τραμπ κατά της επιβολής νέων δασμών
Κίνα - Αμερική
clock 18:11 | 08/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Την αμερικανική κυβέρνηση προειδοποιεί η Κίνα, που τάσσεται ενάντια στην κλιμάκωση της εμπορικής σύγκρουσης με νέους δασμούς.

Ο μόνος τρόπος για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ – Κίνα είναι ο διάλογος και η συνεργασία, γράφει η κρατική εφημερίδα της Κίνας, People’s Daily σε άρθρο που χαρακτηρίζεται ως η επίσημη άποψη της Λαϊκής Δημοκρατίας για την εξωτερική πολιτική. Από την άλλη πλευρά, πιέσεις όπως η επιβολή δασμών θα ήταν αντιπαραγωγικές.

Στο πλαίσιο της σκληρότερης στάσης του στην εμπορική πολιτική, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε στοχοποιήσει ιδιαίτερα την Κίνα και αρχικά επέβαλε δασμούς άνω του 100%.

Παρόλο που αυτοί μειώθηκαν σε μέσο όρο λίγο πάνω από 50% τον Ιούνιο στο πλαίσιο μιας προσωρινής συμφωνίας, η προθεσμία για μόνιμη λύση λήγει τον Αύγουστο.

Χθες Δευτέρα (7.7.2025), ο Τραμπ επέβαλε υψηλότερους δασμούς σε αρκετούς εμπορικούς εταίρους, αλλά αυτοί δεν πρόκειται να τεθούν σε ισχύ πριν από τις αρχές Αυγούστου.

Η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, μεταξύ άλλων, έχουν επισημάνει ότι αυτό αποτελεί ουσιαστικά παράταση της προθεσμίας διαπραγμάτευσης, η οποία λήγει την Τετάρτη (9.7.2025).

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis