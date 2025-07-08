Κίνα: Προειδοποιεί τον Τραμπ κατά της επιβολής νέων δασμών

Την αμερικανική κυβέρνηση προειδοποιεί η Κίνα, που τάσσεται ενάντια στην κλιμάκωση της εμπορικής σύγκρουσης με νέους δασμούς.

Ο μόνος τρόπος για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ – Κίνα είναι ο διάλογος και η συνεργασία, γράφει η κρατική εφημερίδα της Κίνας, People’s Daily σε άρθρο που χαρακτηρίζεται ως η επίσημη άποψη της Λαϊκής Δημοκρατίας για την εξωτερική πολιτική. Από την άλλη πλευρά, πιέσεις όπως η επιβολή δασμών θα ήταν αντιπαραγωγικές.

Στο πλαίσιο της σκληρότερης στάσης του στην εμπορική πολιτική, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε στοχοποιήσει ιδιαίτερα την Κίνα και αρχικά επέβαλε δασμούς άνω του 100%.

Παρόλο που αυτοί μειώθηκαν σε μέσο όρο λίγο πάνω από 50% τον Ιούνιο στο πλαίσιο μιας προσωρινής συμφωνίας, η προθεσμία για μόνιμη λύση λήγει τον Αύγουστο.

Χθες Δευτέρα (7.7.2025), ο Τραμπ επέβαλε υψηλότερους δασμούς σε αρκετούς εμπορικούς εταίρους, αλλά αυτοί δεν πρόκειται να τεθούν σε ισχύ πριν από τις αρχές Αυγούστου.

Η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, μεταξύ άλλων, έχουν επισημάνει ότι αυτό αποτελεί ουσιαστικά παράταση της προθεσμίας διαπραγμάτευσης, η οποία λήγει την Τετάρτη (9.7.2025).

