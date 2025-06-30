ΗΠΑ: Νεογέννητο βρέφος έμεινε μόνο του για πολλές ημέρες μετά τον θάνατο της μητέρας του (βίντεο)

Ένα νεογέννητο βρέφος, που είχε μείνει ολομόναχο σε ένα σπίτι στην Αριζόνα για αρκετές ημέρες μετά τον θάνατο της μητέρας του, διασώθηκε από αστυνομικούς, οι οποίοι βρήκαν το βρέφος «να αγωνίζεται για τη ζωή του» σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Οι αστυνομικοί φαίνεται να ανταποκρίθηκαν σε μια κλήση στο νότιο Φοίνιξ, αφότου οι γείτονες ανέφεραν πως δεν είχαν δει τη μητέρα για αρκετές ημέρες.

Σε συνέντευξη στο Arizona Family, οι αστυνομικοί είπαν ότι κοιτάζοντας μέσα από ένα ανοιχτό παράθυρο είδαν μια γυναίκα να βρίσκεται μέσα στο σπίτι και να είναι ακίνητη.

Το βίντεο από την κάμερα σώματος των αστυνομικών τούς δείχνει να σπάνε την πόρτα του διαμερίσματος και να εντοπίζουν ένα βρέφος, τυλιγμένο σε κουβέρτες, να βρίσκεται ξαπλωμένο σε ένα κρεβάτι – στο μέρος όπου βρέθηκε το σώμα της μητέρας.

Ένας από τους αστυνομικούς στη συνέχεια το βάζει σε ένα καρότσι πριν αναλάβουν δράση οι διασώστες για να του παρέχουν τις πρώτες βοήθειες που του έσωσαν τη ζωή.

«Μέσα στο σπίτι, ανακάλυψαν ότι η μητέρα είχε πεθάνει, ενώ το μωρό ήταν ακόμη ζωντανό, σοβαρά αφυδατωμένο και αγωνιζόταν για τη ζωή του», ανέφερε η Αστυνομία σε δελτίο Τύπου την Πέμπτη.

«Το μωρό μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Χαιρόμαστε που αναφέρουμε ότι η κατάσταση του βρέφους έχει βελτιωθεί σημαντικά και αναμένεται να επιβιώσει».

Η New York Post γράφει πως το όνομα ή το φύλο του παιδιού δεν δημοσιοποιήθηκαν, και η ταυτότητα της μητέρας -καθώς και η αιτία θανάτου της- δεν έχουν γίνει γνωστά. Οι ερευνητές περιέγραψαν το βρέφος ως «ορατά υποσιτισμένο».

