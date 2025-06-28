ΗΠΑ: 9χρονο κορίτσι που είχε επιζήσει από σοβαρό πρόβλημα υγείας σκοτώθηκε από πτώση δέντρου
clock 10:42 | 28/06/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Ένα κορίτσι — το οποίο η μητέρα της περιέγραφε ως «θαύμα» επειδή επέζησε από διπλή κατάρρευση των πνευμόνων κατά τη γέννησή της — έχασε τη ζωή του όταν καταπλακώθηκε από δέντρο που έπεσε κατά τη διάρκεια σφοδρής καταιγίδας στο Ουισκόνσιν το βράδυ της Δευτέρας.

Η 9χρονη Ρόουζ Ελίζαμπεθ Χέντρικς στεκόταν στον δρόμο έξω από το σπίτι της στο Γκριν Μπέι, όταν ένα δέντρο της γειτονιάς ξεριζώθηκε από τους δυνατούς ανέμους και την καταπλάκωσε γύρω στις 3:30 μ.μ., παγιδεύοντάς την για σχεδόν 10 λεπτά.

Κάτοικοι της περιοχής έσπευσαν να βοηθήσουν το κορίτσι, μέχρι που οι πυροσβέστες κατάφεραν να την απεγκλωβίσουν χρησιμοποιώντας έναν γρύλο αυτοκινήτου, σύμφωνα με την εφημερίδα Green Bay Press Gazette.

Η Χέντρικς μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε τοπικό νοσοκομείο, όπου υπέκυψε λίγες ώρες αργότερα, καθώς είχε υποστεί εγκεφαλική κάκωση, πολλαπλά κατάγματα στο κρανίο, καθώς και συνθλίψη της καρδιάς και των πνευμόνων. «Ήταν πολύ δυνατή», δήλωσε η μητέρα της, Τζέιμι Ντεναμούρ, στο NBC 26.

«Πάλεψε μέχρι που δεν άντεξε άλλο».

Η συγκλονισμένη μητέρα ανέφερε ότι μόλις είχε επιστρέψει στο σπίτι με τα παιδιά της, έπειτα από μια αποτυχημένη προσπάθεια να πάνε για ψώνια εν μέσω της σφοδρής καταιγίδας, όταν το δέντρο ξεριζώθηκε ξαφνικά και καταπλάκωσε την κόρη της.

Η Χέντρικς, την οποία η μητέρα της περιγράφει ως ένα δημιουργικό, χαρούμενο και γεμάτο ενέργεια παιδί που λάτρευε τον χορό, το σόφτμπολ και τα βιντεοπαιχνίδια, κατάφερε να ζήσει εννέα ολόκληρα χρόνια παραπάνω απ’ ό,τι είχαν προβλέψει οι γιατροί όταν γεννήθηκε.

«Η κόρη μου ήταν στην πραγματικότητα ένα θαύμα», είπε η Ντεναμούρ στο NBC 26. «Δεν έπρεπε να τα καταφέρει κατά τον τοκετό. Γεννήθηκε με κατεστραμμένους πνεύμονες και οι γιατροί μου είχαν πει πως δεν θα ζήσει. Όμως τους διέψευσε, κι ας έζησε μόνο μέχρι τα εννέα».

Ο αδερφός της που βρισκόταν μαζί τους και γλίτωσε από θαύμα από την πτώση του δέντρου, έγινε αυτόπτης μάρτυρας της τραγωδίας και τώρα προσπαθεί να διαχειριστεί την απώλεια της.

«Είναι πολύ δύσκολο για εμάς και ο αδελφός της δεν ξέρει ακόμα πώς να το διαχειριστεί», είπε η Ντεναμούρ.

«Αλλά είναι στενοχωρημένος. Το πρωί παρακάλεσε και ζήτησε να επιστρέψει η αδελφή του».

Η οικογένεια, που κράτησε ένα κομμάτι από το δέντρο που σκότωσε την κόρη τους ως αναμνηστικό, ξεκίνησε μια καμπάνια συγκέντρωσης χρημάτων για τα έξοδα της κηδείας, συγκεντρώνοντας σχεδόν 17.500 δολάρια σε δωρεές από την Τρίτη.

 

