Ινδία: 11 νεκροί από κατάρρευση κτιρίου (βίντεο)

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο (19.04.2025) στο Νέο Δελχί της Ινδίας, όταν κατοικημένο κτίριο κατέρρευσε σε προάστιο της ινδικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με πληροφορίες μέσων ενημέρωσης και τις αρχές.

Η κατάρρευση του κτιρίου έγινε σε βορειοανατολικό προάστιο στο Νέο Δελχί της Ινδίας, όπου ζουν κυρίως μετανάστες από άλλες περιοχές της αχανούς χώρας και όπου οι έλεγχοι είναι σπάνιοι. Σωστικά συνεργεία έψαχναν στα συντρίμμια όλη μέρα χθες.

Ένδεκα άνθρωποι βγήκαν ζωντανοί από τα συντρίμμια από τα σωστικά συνεργεία, όμως ισάριθμοι «ανασύρθηκαν νεκροί», ανέφερε το τηλεοπτικό δίκτυο NDTV χθες.

«Όλοι» οι διασωθέντες διακομίστηκαν εσπευσμένα σε κοντινό νοσοκομείο, όπου οι πέντε από αυτούς συνέχιζαν να «νοσηλεύονται» στο τέλος της ημέρας ενώ οι υπόλοιποι έξι έλαβαν εξιτήριο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι σχολίασε μέσω X ότι τον «θλίβουν οι απώλειες ανθρωπίνων ζωών».

Η πρόεδρος Ντρουπάντι Μούρμου, η επίσημη κατοικία της οποίας βρίσκεται κάπου 20 χιλιόμετρα από τον τόπο της καταστροφής, χαρακτήρισε επίσης μέσω X «τρομερά λυπηρό τον θάνατο τόσων ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών».

Το κυβερνών ινδουιστικό εθνικιστικό κόμμα του ομοσπονδιακού πρωθυπουργού Μόντι κέρδισε πρόσφατα τις εκλογές στην πολιτεία της πρωτεύουσας, για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν τριάντα χρόνια.

#WATCH | A building collapsed in the Mustafabad area of Delhi, several feared trapped. NDRF and Police teams at the spot. Rescue operations underway

More details awaited. pic.twitter.com/Nakb5gUMf6

— ANI (@ANI) April 19, 2025