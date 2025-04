Πούτιν: Στη λειτουργία της Ανάστασης μετά την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν παρακολούθησαν μαζί με άλλους πιστούς την αναστάσιμη λειτουργία, στην οποία χοροστάτησε ο επικεφαλής της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας Πατριάρχης Κύριλλος, πιστός υποστηρικτής του ρώσου ηγέτη και του πολέμου στην Ουκρανία.

Μερικές ώρες αφού κήρυξε μονομερή κατάπαυση του πυρός για το Πάσχα, για την οποία το Κίεβο είπε πως είναι μόνο λόγια καθώς οι μάχες συνεχίζονται, ο Πούτιν και ο Σομπιάνιν μετέβησαν στην κύρια εκκλησία της Μόσχας, τον Καθεδρικό Ναό του Σωτήρα Χριστού, όπου ο Κύριλλος χοροστατούσε στη λειτουργία.

Κρατώντας ένα λεπτό κόκκινο κερί και φορώντας σκούρο κοστούμι, λευκό πουκάμισο και κόκκινη γραβάτα όπως και τις περασμένες χρονιές, ο ρώσος ηγέτης έκανε αρκετές φορές το σταυρό του όταν ο Κύριλλος είπε το «Χριστός Ανέστη».

Κατά τη λειτουργία, ο Κύριλλος είπε πως «διαρκής και δίκαιη ειρήνη μπορεί να εγκαθιδρυθεί στα εκτεταμένα εδάφη της ιστορικής Ρους», μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, σε μια αναφορά στη μεσαιωνική επικράτεια της χώρας που περιλάμβανε τμήματα των σημερινών χωρών της Ουκρανίας, της Λευκορωσίας και της Ρωσίας. «Πόσο υπέροχα ειπώθηκε, να μην κάνεις κακό στον άλλο και να μην συμπεριφέρεσαι στους άλλους όπως δεν θα ήθελες να συμπεριφερθούν αυτοί σ’ εσένα», είπε ο Κύριλλος, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

