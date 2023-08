Ιαπωνία: Ένας νεκρός, 213.000 νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά το πέρασμα του τυφώνα Χανούν

Συνεχίζεται το καταστροφικό πέρασμα του τυφώνα Χανούν από την Οκινάουα της Ιαπωνίας.

Ο τυφώνας που χαρακτηρίστηκε «πολύ ισχυρός» από την ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία, έφερε ριπές ανέμου ως και 180 χιλιομέτρων ανά ώρα, και μάλιστα σύμφωνα με την ιαπωνική δημόσια τηλεόραση NHK, έχει αφήσει πίσω του τουλάχιστον έναν νεκρούς.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πάνω από 210.000 νοικοκυριά δεν είχαν ρεύμα σήμερα το πρωί στο αρχιπέλαγος της Οκινάουα, στο νότιο άκρο της Ιαπωνίας, μετά το πέρασμα του τυφώνα Χανούν, ο οποίος κινείται προς δυτική-βορειοδυτική κατεύθυνση, προς την Κίνα, την οποία αναμένεται να πλήξει εντός της εβδομάδας.

Σύμφωνα με την τοπική εταιρεία ηλεκτρισμού, την Okinawa Electric Power, κάπου 213.000 νοικοκυριά, ή χονδρικά το ένα τρίτο του συνόλου των οικιακών πελατών της στον νομό, δεν είχαν ρεύμα ως αργά το πρωί.

Typhoon #Khanun is bringing intense wind and rain to the Okinawa islands of Japan. #台風6号 #TyphoonKhanun

Μάλιστα, η ιαπωνική υπηρεσία αντιμετώπισης πυρκαγιών και καταστροφών έκανε λόγο για 11 τραυματίες, ενώ υπάρχει η γενική εντολή, η οποία δεν είναι δεσμευτική, της κατεπείγουσας απομάκρυνσης των κατοίκων – πάνω από 690.000 – και μετάβασής τους σε καταφύγια.

Σύμφωνα με την NHK, 90χρονος έχασε τη ζωή του χθες Τρίτη, αφού παγιδεύτηκε μέσα σε γκαράζ το οποίο κατέρρευσε, πιθανόν λόγω των σφοδρών ανέμων, ενώ η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε έκτακτα δελτία προειδοποιώντας για τον κίνδυνο κατολισθήσεων και πλημμύρων στο νησί Οκινάουα.

Παράλληλα, ακυρώθηκαν σήμερα πάνω από 400 πτήσεις, είτε από είτε προς αυτό το τουριστικό αρχιπέλαγος, πλήττοντας πάνω από 65.000 επιβάτες.

Προβλήματα ωστόσο αντιμετώπισαν και πολλοί τουρίστες, οι οποίοι «ξέμειναν» χθες στο στο αεροδρόμιο της Νάχα, της πρωτεύουσας του νομού.

Starting to get light in Okinawa - powerful gusts of wind have slammed the island all night. My hotel is swaying in the wind pic.twitter.com/sdopMhYmib

— James Reynolds (@EarthUncutTV) August 1, 2023