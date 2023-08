Ιαπωνία: Εγκαταλείπουν τα σπίτια τους καθώς πλησιάζει ο τυφώνας "Κάνουν"

Το νησί Οικινάουα της Ιαπωνίας πλησιάζει ο τυφώνας Κάνουν με αποτέλεσμα εκατοντάδες πτήσεις να ακυρωθούν, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι έχουν κληθεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να μεταβούν σε καταφύγια.

Οι αρχές πολλών πόλεων στο νησί εξέδωσαν μη δεσμευτικές εντολές απομάκρυνσης, καθώς ο τυφώνας, που πλήττει τον Ειρηνικό Ωκεανό συνοδευόμενος από ανέμους που πνέουν με ταχύτητα 162 χιλιομέτρων την ώρα, αναμένεται να φτάσει στην Οκινάουα της Ιαπωνίας το βράδυ.

Σήμερα στις 10:00 το πρωί (τοπική ώρα, 04:00 ώρα Ελλάδας) ο “ισχυρός” τυφώνας βρισκόταν 240 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Νάχα, της πρωτεύουσας του νησιού, σύμφωνα με την ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία.

Οι τοπικές αρχές κάλεσαν τους πιο ευάλωτους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο σε πιο ασφαλή σημεία από τα σπίτια τους.

On the ground in Okinawa, Japan as #typhoon #Khanun draws closer - strengthening winds and massive waves pounding the coast pic.twitter.com/z88YJ5TqOO

— James Reynolds (@EarthUncutTV) August 1, 2023