Μενεγάκης: Επιβεβαιώνεται η ισχυρή ενότητα του Λασιθίου στη διεκδίκηση του αιτήματος για έναν ΒΟΑΚ ενιαίο και αδιαίρετο

Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο της υπογραφής της σύμβασης παραχώρησης Ηράκλειο-Χανιά με προαίρεση μέχρι την Κίσσαμο, ότι ο Βόρειος Οδικός Άξονας θα εκτείνεται από την Κίσσαμο έως την Σητεία, αποτελούν την επιβεβαίωση της ισχυρής ενότητας που επέδειξε ο νομός Λασιθίου στη διεκδίκηση του αιτήματος για έναν αυτοκινητόδρομο ενιαίο και αδιαίρετο για όλη την Κρήτη, αναφέρει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης.

«Θεωρούμε την Κρήτη ενιαία σε αυτό το επίπεδο, για αναπτυξιακούς, κοινωνικούς και δημογραφικούς λόγους. Οι υποδομές αυτές βοηθούν την ζωή μας και αφορούν και τις επόμενες γενιές» αναφέρει σχετικά ο κ. Μενεγάκης.

Παράλληλα, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου τονίζει ότι τα δύο ανοιχτά εργοτάξια από τη Χερσόνησο μέχρι τον Άγιο Νικόλαο, έργα που εξαγγέλθηκε ότι θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το 2027, είναι πολύ σημαντικά και για τον Δήμο Αγίου Νικολάου.

Και σημειώνει ότι η Δημοτική Αρχή θα συνεχίσει να διεκδικεί την αξιοποίηση της προαίρεσης για τη βελτίωση της παλαιάς εθνικής οδού στο τμήμα Αγίου Νικολάου - Νεάπολης.

